國慶演說初稿是蔡英文親擬！　發言人揭總統內心話

▲110年國慶大典，F16戰鬥機通過會場上空。（圖／記者林敬旻攝)



記者杜冠霖／台北報導

110年雙十國慶大典10日上午於總統府前舉行，總統蔡英文今年國慶演講，以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，共分為五大部分。總統府發言人張惇涵表示，今年總統的國慶演講，背後有很長的故事，也可以說是蔡英文從2016年以來執政的心路歷程。

張惇涵指出，在中秋節前，蔡英文就自己草擬了部分初稿，從中秋連假期間，便開始進行討論，「這是身為一位不再競選連任的總統，在接下來的任期當中，唯一沒有大選激情的國慶日，想對所有國人說的內心話。」

張惇涵表示，總統想跟國人報告的，是台灣當前正面對複雜嚴峻的空前挑戰，但同時，也是國際社會空前高度關注台灣的關鍵時刻。國際社會越來越肯定台灣是確保區域和平穩定的貢獻者，世界各國對台灣的支持力道，也越來越強，「但當我們越來越好，中國給我們的壓力就越來越大。我們不冒進，但面對壓力，我們也不會屈服。」

張惇涵指出，對外，我國身處最複雜多變的國際局勢；對內，則是有過度的政治對立。因此，總統的演講緊扣著團結台灣與化解分歧，「這正是此時此刻，我們要有的堅定心理認知。」

對於中華民國，張惇涵表示，這也就是總統之所以強調，從1949年中華民國立足台灣以來，歷經了72年，在一個世代又一個世代的努力下，成就了今日中華民國台灣的嶄新樣貌，「在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但有些堅持，歷經一代又一代的人、三次政黨輪替，不會改變。」

蔡英文在國慶演說中，針對兩岸議題，她邀請在場國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、時代力量主席陳椒華，共同約定「四個堅持」，包括：永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

張惇涵表示，如果沒有這四個堅持，中華民國無法立足台灣的72年屹立不搖；台灣也不會被國際譽為民主燈塔；今天更不會在這裡，慶祝中華民國110年國慶。這是向國際社會清楚傳達台灣人民的堅定立場；也是總統期盼，政黨雖有競爭，但應該以「四個堅持」的最大公約數為團結基礎，對內良性競爭、對外團結一致。

張惇涵表示，總統的態度很清楚，面對挑戰，我們團結有以待之；面對分歧，執政者要展現包容，民主國家，必然有多元的意見，從而產生分歧；民主政治，必然有競爭，但不該淪為鬥爭，「就像總統在2019年國慶演講所說的，中華民國台灣這六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色。」