蔡英文要各黨派放下成見　柯文哲：只看到執政黨不斷打壓政敵

▲ 110年國慶大會，朱立倫、陳椒華、柯文哲、陳其邁出席。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

110年雙十國慶大典10日上午於總統府前舉行，總統蔡英文今年國慶演講，以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，共分為五大部分。不過，台北市長柯文哲表示，他只看到執政的民進黨，一再為執政不力去操弄人民反中情緒，不斷打壓政敵，「看不到一點願意對話的空間，對內、對外皆然。」

蔡英文直言，過去公共議題的討論，很容易因為政黨立場的不同，或是政治認同的分歧，讓原本只是路徑、手段的不同，被無限上綱成意識形態的爭執。這些爭執無助於國家發展，只會讓我們被迫內耗、原地打轉。

蔡英文宣示，想在未來幾年的任期中，引進社會力，共同尋求解決這些議題的路徑，讓社會跟政治部門攜手合作，一起尋找不同意見的最大公約數，把困難的議題一一化解，為國家發展的大方向，奠定最堅實的基礎。

不過，對於蔡英文的宣示，柯文哲則不以為然，表示這些年來只看到執政的民進黨，一再為執政不力去操弄人民恐懼、反中情緒，不斷打壓政敵、扣人紅帽，看不到一點願意對話的空間，對內、對外皆然。

對於蔡英文演說時提到，希望與中國「和平對話」，柯文哲也說，改善兩岸關係要靠互動、是雙向的，各說各話永遠不會改善問題。

柯文哲指出，固然要團結世界上以平等待我之民族共同奮鬥；也不該只圖個人黨派之私利、操弄意識形態，卻置民眾的安危於險途。唯有克服私利與意識形態，不在自己同胞中製造敵人，台灣才能繼續前行，「這是我看著國旗，最衷心的期待。」

對於兩岸關係，柯文哲表示，過去的歷史，兩岸曾經同屬一個中國；但兩岸分裂分治超過120年，這也是事實。台灣人民在各種挑戰之下，已經站穩腳步，創造了舉世矚目的經濟奇蹟，「我們不分黨派，以臺灣為榮，希望台灣有國際空間。但中共動輒打壓台灣的作法，根本違反了台灣人民的意志。」