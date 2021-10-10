快訊／蔡英文投書未用國號　馬英九：討厭中華民國為何不辭職？

▲馬英九、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文投稿美國《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊，卻未用國號「中華民國（R.O.C）」當成署名。對此，前總統馬英九10日表示，「請問蔡總統，中華民國到那裡去了？您為什麼這麼討厭中華民國呢？如果您真是如此，你為什麼不辭職下台呢？」

馬英九表示，中華民國是我國憲法上的國名，但蔡英文投稿《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊，中華民國（R.O.C）不見了，一個國家元首在國際著名期刊說錯國名，全世界都看到，是很嚴重的事情。

馬英九指出，李登輝總統任內也曾投書這份刊物，署名就是「中華民國總統」；他擔任總統8年，4次投書美國媒體，一律都署名「中華民國總統」；他質問，「為什麼李總統跟我都做得到，蔡總統卻做不到呢？您跟我們不同一國嗎？還是您想改變我們的國號？」



馬英九說，蔡政府這種態度，其實有跡可循。外交部長吳釗燮最近在美國演講時，提到政府正在推動正名，希望我國能「使用真正的名字」。駐美代表蕭美琴早已把自己的官銜改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），「請問蔡總統，他們這樣做，是您指示辦理的嗎？」

馬英九感嘆，蔡政府執政5年多來，每逢國慶，身為主角的中華民國就好像變成配角，也只剩下臺灣、西元紀年與雙十圖騰，而不見中華民國，成了名符其實的「雙十節」。今年的國慶logo，甚至只剩下「台灣國慶日」（Taiwan’s national day）。

馬英九說，他請問蔡英文，「中華民國到那裡去了？您為什麼這麼討厭中華民國呢？如果您真是如此，你為什麼不辭職下台呢？」

根據《憲法》第48條表示，總統就職時宣誓：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」

馬英九說，蔡英文用錯國號，已經違背了她的誓詞，應該為「中華民國消失」這件事鄭重道歉，否則有負國人所託，更對不起過去為中華民國犧牲奉獻的先賢先烈。