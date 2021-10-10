蔡英文國慶演說「四個堅持」　朱立倫諷：妳有說到做到？

▲朱立倫、陳椒華、柯文哲、陳其邁出席國慶大典。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

今天是中華民國的國慶日，總統蔡英文在演說時提及「四個堅持」。國民黨主席朱立倫回應，蔡英文講的四個堅持，民眾都在看，「做比說重要，你說到了到底有沒有做到？我們期待蔡總統努力」。

蔡英文今在國慶演說時提出「四個堅持」：自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。「這是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數」。

對此，朱立倫表示，我們一定堅守民主自由的憲政體制，但是請執政黨不要違逆民意，不要這麼鴨霸，能夠尊重民意，執政黨做不好的就要謙卑地面對民意；對於蔡英文講的四個堅持，民眾都在看，做比說重要，「你說到了到底有沒有做到？我們期待蔡總統努力」。

朱立倫強調，中華民國是主權獨立的國家，推動兩岸的交流、兩岸的和平是我們共同的目標，請民進黨不要片面的改變中華民國的歷史，今天中華民國就是中華民國，今天中華民國110年國慶，不能忽略每一個階段中華民國努力的成果。

朱立倫說，國民黨是創建中華民國，我們是最愛中華民國，最捍衛中華民國，不要動不動就想要抹黑或是扭曲中華民國的歷史，抹黑在野黨。

至於蔡英文講稿裡面，提到「台灣」的次數比「中華民國」還多，朱立倫說，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，總統對外的時候永遠要稱他是中華民國總統，那台灣是我們的家園我們當然贊成，但是不能夠改變我們的國號」。