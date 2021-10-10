兩岸「維持現狀就是我們的主張」　蔡英文：會全力阻止現狀被片面改變

▲總統蔡英文發表國慶講話 。（圖／記者李毓康攝)



記者林銘翰／台北報導

雙十國慶大會正式登場，總統蔡英文表示，隨著國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中，「我們走的每一步，勢必牽動世界未來的走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途」。

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」今天上午在總統府前登場，今年的國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友」，大會開始首先由長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等6人，偕同國立客家兒童合唱團共同領唱國歌。

蔡英文致詞時表示，隨著國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中，「我們走的每一步，勢必牽動世界未來的走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途」。

蔡英文指出，印太區域的情勢，日趨緊張複雜，北京當局在全面掌控香港，壓制民主人士後，也調整了「改革開放」以來的政經發展方向。同時，在南海、在東海，區域的秩序正受到挑戰，在台灣的西南空域，共機常態化的活動，嚴重影響我們的國安及飛安。

蔡英文說，民主國家之間，正努力強化各領域的合作基礎，來因應區域和全球的變局，G7、北約、歐盟，以及美日印澳的「四方安全對話」，不約而同關注台海的和平與安全，同時也關心印太區域和平穩定的現狀，是否會遭到中國片面破壞。

蔡英文說明，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力，在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。

蔡英文強調，兩岸解決分歧，必須透過平等對話，期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。

蔡英文也說，台灣會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑，因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。