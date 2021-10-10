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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16V、幻象、IDF登場　雷虎小組震撼飛越總統府上空

記者陶本和／台北報導

雙十國慶大典10日登場，本次空軍共出動多達12型機、47架次軍機，飛越總統府上空；而備受矚目的是，國慶史上「最巨」國旗也在陸軍CH-47運輸直升機吊掛下，通過大會會場上空。

▲▼ 110年國慶大會,空軍雷虎小組AT-3教練機噴發彩煙飛越總統府上空 。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，空軍雷虎小組AT-3教練機噴發彩煙飛越總統府上空 。（圖／記者李毓康攝）

本次除了主責抵禦近年多次擾台共機的IDF、幻象2000與F-16V等三型主力戰機，以及每次國慶的常客雷虎特技小組外，也安排陸軍CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍方面也出動S-70C直升機；另有AS-365海豚直升機；而慢速機隊則由空軍的B-1900、C-130H編隊登場。

今年備受矚目的是，過去蔡英文政府多次被在野黨批評「國慶沒有國旗」；因此，今年特別與軍方製傘單位合作，製作一面我國史上最大面的國旗，長18公尺、寬12公尺，重45公斤，攤開佔地約65坪，將由陸軍CH-47運輸直升機吊掛，通過總統府上空，成為本次最大亮點。

▲▼ 110年國慶大會,空軍雷虎小組AT-3教練機噴發彩煙飛越總統府上空 。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，空軍雷虎小組AT-3教練機噴發彩煙飛越總統府上空 。（圖／記者李毓康攝）

在陸面軍力展示上，首次採「連建制」編隊，有「忠貞鐵騎」之稱的憲兵指揮部快速反應連登場，在首度呈現國人面前的賓士C43型AMG敞篷前導車引領下，搭配9輛戰術偵搜車及54輛重型機車，以時速5公里的速度通過觀禮臺，展現憲兵快反連平日精實訓練的成果。

在「英雄」梯隊部分，由今年執行救災、抗旱及防疫有功官兵代表計126員，以及「救災防汛裝備梯隊」，計有生物偵檢車、重型消毒車、裝土車、傾卸車、挖土機、牽引車、淨水裝備車及浮門橋車等20輛，與最受外界矚目的「國防自主裝備」梯隊，計有陸軍CM32裝步指揮車、CM33及CM34裝步戰鬥車、雷霆2000多管火箭車(含指揮車、彈藥車)、中科院陸射劍二發射車(含管制車、雷達車)、陸軍微波車、微星車、電磁頻譜偵蒐車、海軍雄風二及三型飛彈車（含指管車、雷達車、通信車及游修車）、空軍天弓三型飛彈車（含誘標雷達車、通信車）等48輛，依序通過觀禮台。

最後，在大會結束時，由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮台上空，藉由整齊的隊形、震懾全場的引擎聲，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國110年國慶慶祝大會畫下圓滿的句點。

▲民國110年雙十國慶大典，AT3雷虎小組通過總統府上空。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年國慶大典，F16戰鬥機通過會場上空。（圖／記者林敬旻攝)

▲110年國慶大典，F16戰鬥機通過會場上空。（圖／記者林敬旻攝)

▲110年國慶大典，C130運輸機通過會場上空。（圖／記者林敬旻攝)

▲110年國慶大典，C130運輸機通過會場上空。（圖／記者林敬旻攝)

▲雙十國慶大典，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶大典，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

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