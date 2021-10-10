陳椒華身穿礦業法上衣現身國慶　當面要蔡英文拿出決心

記者林銘翰／台北報導

雙十國慶大會正式登場，時代力量黨主席陳椒華身穿「速修礦業法字樣」上衣現身會場，盼以實際行動向總統蔡英文反映全民所關心，在2017年有25萬人連署，至今卻還沒有下文的《礦業法》修法。

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」10日上午在總統府前登場，除了總統蔡英文、副總統賴清德、五院院長出席外，前總統馬英九、前副總統吳敦義、陳建仁、陳椒華、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲等人也受邀出席。

陳椒華表示，2017至2019年間，蔡英文至少三次公開對人民承諾要修正《礦業法》，不過在執政黨全面過半的第九屆立法院，《礦業法》修法卻是功虧一簣，導致第十屆得從頭開始，而對照第九屆的修法進度，目前在本屆立法院的進度更讓人憂心。

陳椒華指出，最高行政法院於9月17日判決駁回亞泥公司上訴，讓亞泥的礦權展延確定撤銷，該判決雖然值得欣喜，可是仍留下諸多問題，必須透過《礦業法》修法使能解決。

▲時代力量黨主席陳椒華穿「速修礦業法」上衣現身，當面要總統蔡英文拿出決心。（圖／時代力量提供）



陳椒華說明，依據本次最高行政法院判決書指出，亞泥在新城礦區採礦，是近距離破壞土地及自然資源，而且威脅原住民族群生存及傳統文化存續的開發行為。

陳椒華說，亞泥主張展限後補正原住民諮商同意是非常荒謬的，等於是讓原住民諮商同意權淪為「補程序」，且最高行政法院的判決也表示事後參與已無濟於事。

陳椒華也說，現行《礦業法》第13條規定，「採礦權者只要提出展限申請，礦業權就視為存續」是非常荒謬的，除了呼籲立法院盡速排審外，經濟部礦務局「採礦權展限核處原則」不但年久失修，更凌駕於《原住民族基本法》之上，也應一併檢討修正。

陳椒華提及，行政院長蘇貞昌日前提到《礦業法》時，再度強調「一定要讓人民感覺政府有向前進」，時代力量的訴求很清楚，就是儘速將《礦業法》修法排程，不要再拖延，千萬不要再只是人前大喊修法、背地無積極作為形同袒護業者，「請拿出決心，捍衛台灣山林珍貴資產」。

▼時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）

