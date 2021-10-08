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駐法代表處更名「台灣」？　法國參議員：將提出建議

▲▼外交部今天下午在西華飯店舉行法國參議院代表團記者會，李察與友台小組副主席布依松（Max Brisson）、喬瑟芙（Else Joseph）及卡迪克（Olivier Cadic）4名參議員與會致詞。 歐江安。（圖／中央社提供）

▲法國參議員李察（Alain Richard）率團來台。（圖／中央社提供）

記者呂晏慈／台北報導

中共軍機近日多次大規模擾台，法國參議院友台小組主席、參議員李察（Alain Richard）8日下午接受媒體訪問時說，北京當局想要透過軍事威脅影響台灣，世界上其他強權國家都因該事件得到一個訊號，對此必須更加謹慎；此外對於駐法國台北代表處是否有可能更名為「台灣」，他表示，將會提出相關建議。

外交部今天下午在西華飯店舉行法國參議院代表團記者會，李察與友台小組副主席布依松（Max Brisson）、喬瑟芙（Else Joseph）及卡迪克（Olivier Cadic）4名參議員與會致詞。

李察表示，中共軍機幾個月來不斷著擾台，這件事情是北京當局想要傳遞一個「想要透過軍事威脅來影響台灣」的訊息，這個訊息不止台灣人非常清楚，所有注重印太安全的國家都知道，中國對外宣傳自己是區域性穩定力量，批評其他強權。

李察指出，中共軍機進入的地方是「航空識別區」，這是一個更大的範圍，中共軍機經常擾台這件事情，讓我們知道，必須對於區域和平、安全、穩定更加警戒，這也是他唯一可以做的評論：世界上其他強權都因為中共軍機擾台，得到一個訊號，對此必須更加謹慎。

媒體追問，法國是否同樣面臨中國大陸滲透的狀況？卡迪克說，近期法國參議院外交及國防委員會發布兩份報告，其中一份內容指出中國在歐洲採取的策略，另一份報告則談到國家組織對於法國大學採取的一些作為，包括孔子學院所進行的滲透，但他研究的不只中國，還包括其他國家，重點是要區分「影響力」及「干擾」兩者之間有何不同，如果知道影響力為何的話，就不能接受外來的干擾。

布依松補充，身為法國參議院文教委員會副主席，他高度關注國家機構對於大學的滲透問題，因為這件事情牽涉學術自由、國家研究單位的基石，這些單位面臨可能被操縱的影響非常廣泛；關於國家跟國家之間的合作，必須知道怎麼做是比較適合的，但是要對抗其他國家的干擾非常困難，因為這牽涉到自由，重要的是，必須與其他國家多多進行交流，找出如何應對干擾、影響的行為，這次與台灣高層的交流也探討了這點。

另針對媒體問及，關於台灣駐法使館是否有可能重新命名一事，李察說明，畢竟這是台灣在法國的代表處，他也會提出相關的建議，並感謝駐法國代表吳志中過去種種努力，不久前還在法國南部開設駐普羅旺斯台北辦事處，相信將對台法交流有很大的助益。

▲▼外交部今天下午在西華飯店舉行法國參議院代表團記者會，李察與友台小組副主席布依松（Max Brisson）、喬瑟芙（Else Joseph）及卡迪克（Olivier Cadic）4名參議員與會致詞。 歐江安。（圖／中央社提供）

▲外交部發言人歐江安（左）與法國參議員李察（右）。（圖／中央社提供）

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