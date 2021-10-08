陳菊贈「浪進」瓷杯給法國參議院訪團　含義有玄機

▲陳菊（右）今天接見法國參議院友台小組訪團。（圖／監察院提供）

記者呂晏慈／台北報導

監察院長暨國家人權委員會主任委員陳菊8日上午接見法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團時表示，未來會持續以法國作為人權領域的學習目標，透過合作及交流，將人權理念落實台灣社會，成為如法國般自由言論、不受迫害的國家；她並將有著波浪花紋的「浪進」瓷杯贈予訪團，這份禮物象徵人權推動如同波浪，一波接著一波。

陳菊表示，曾於1987年第一次拜訪法國時，參觀法國大革命爆發的象徵地點巴士底監獄，法國倡議的自由、平等及博愛精神，讓她在推動台灣民主運動上獲得許多啟發及產生深遠影響。

陳菊說，監察院以行使監察權，督導公務員及政府依法行政；國家人權委員會則是經歷20年的努力，終於在2020年8月1日正式成立，旨在倡導人權保障，並透過建構保障人權系統及推動人權教育，讓台灣社會了解人權的價值及重要性。

▲陳菊與法國參議院友台小組訪團合影。（圖／監察院提供）

李察致詞時，讚譽陳菊在台灣民主運動上的努力，國家人權委員會的成立與陳菊一生的追求相呼應。此外，訪團也針對監察院職責、監察委員任命方式、人權議題等方面進行交流，談及台灣雖然在加入國際組織或簽署國際公約上有一定程度的困難，但仍努力讓各種保障人權的國際公約，如身心障礙者權利公約（CRPD）、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）國內法化，對此深感佩服，而法國也樂於在專家諮詢上提供協助。

最後，陳菊致贈「浪進」瓷杯給訪團，並說明杯上的波浪花紋象徵人權推動如同波浪，一波接著一波，乘風破浪引領台灣向前，希望未來所有人都平等及溫暖對待彼此。

▼陳菊接見法國參議院友台小組李察主席訪團，贈伴手禮「浪進」瓷杯。（圖／監察院提供）