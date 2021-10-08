大讚台灣經濟活力　法國參議員：台灣可以加入G20

▲外交部舉行法國參議院代表團記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

法國參議院友台小組主席、參議員李察（Alain Richard）無懼中國大陸壓力率團來台，訪團成員之一、參議員卡迪克（Olivier Cadic）8日在記者會上表示，台灣現在是世界上第21強的經濟體，「也許台灣之後可以申請加入G20」，並直言台灣各項亮眼表現是根植於民主制度，訪團此行就是要告訴台灣：你們並不是孤立的。

外交部今天下午在西華飯店舉行法國參議院代表團記者會，李察與友台小組副主席布依松（Max Brisson）、喬瑟芙（Else Joseph）及卡迪克4名參議員與會致詞。

李察會中談及，希望台法關係可以更加堅強化及深化，有更多經濟上的交流合作，法國與台灣在大學、科學方面有很多交流，並共同面對全球氣候變遷挑戰，很高未來台灣可以達到碳中和目標；法國作為世界強國，願在印太地區擔起更多責任，因為亞洲有很多法國人，且在印度洋、太平洋也有法屬領地，盼這個地區可以保持穩定、開放和自由，法國近期也進行區域航行活動，希望可以深化印度、澳洲、美國等國家的合作。

布依松指出，法國國會今年5月以304票高票，一致通過「台灣參與國際組織工作」決議案，期待台法雙方可以在科技、技術、投資等領域有進一步合作，這幾天交流中，也談到民主深化、人權價值，希望在共同價值追求下，可以讓民主國家與其他不同政體的國家做出區分。

卡迪克表示，台灣在經濟上非常有活力，台灣現在是世界上第21強的經濟體，「也許台灣之後可以申請加入G20」，台灣在經濟發展上佔有非常重要的地位，這幾天交流經常出現對言論自由和民主的討論，「今天所面臨的困難是，專制的政體帶來的挑戰，因為他們宣傳民主的政體、西方的政體是不好的政體，對各項發展都是無益的。」

不過，卡迪克指出，台灣剛好是一個反例，因為台灣正式藉由民主的制度，才能在各項發展有這麼亮眼的表現，法國也非常注重民主，訪團此行就是要告訴台灣：你們並不是孤立的。