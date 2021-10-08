法國參議院友台小組拜會游錫堃　邀請立委今年底訪法

▲游錫堃今天贈送精緻、代表友誼的法藍瓷給訪問團成員。（圖／立法院提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃8日上午接見法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）一行人，李察會中邀約立法院委員可在今年底或明年訪法，游錫堃當場說，會先請台灣與法國國會友好協會會長蔡適應先行規劃，待疫情趨緩後組團回訪法國，並盼李察等人支持駐台機構正名。

游錫堃今天上午在民進黨立委蔡適應、趙天麟、羅致政、國民黨立委陳以信、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智，以及外交部次長曾厚仁、法國在台協會主任公孫孟陪同下，會見「法國參議院友台小組」李察一行5人。

游錫堃表示，在疫情肆虐及中共打壓之下還堅定訪台令他非常感動，台法之間的關係在這幾年有所突破且越來越好，這都要感謝李察主席及議員們的努力與幫忙，並向法國訪團表達3點感謝：第一，感謝李察推動台法國會交流建制化，從2018立法院前院長蘇嘉全訪問法國、進入國民議會；2019年羅致政去法國參加研討會；本次法國訪問團來訪，法國參議院視同與其他各國國會交流一樣的待遇來處理，可看出台法交流已建制化。

游錫堃說，第二，感謝法國無畏中共施壓訪台，並協助台灣提升防衛能力；第三，感謝法國國會「支持台灣參與國際組織工作之決議案」，李察今年3月領銜30位國會議員提案，並且在5月6日以304票高票支持無異議通過，非常感謝李察的努力。

對此，李察致詞時回應，法國參議院之所以支持台灣參與國際組織，是因為台灣的民主及各面向包含經濟、社會、文化、防疫等表現都相當出色，且本次主要成員為國會議員，議員與立委的正當性都來自民意，此行最重要是雙方進行交流，同時他邀請立法院的委員能在年底或明年初到法國國會參訪，深化彼此合作及友好關係。

游錫堃回應，立法院有成立台灣與法國國會友好協會，會先請台灣與法國國會友好協會會長蔡適應先行規劃，待疫情趨緩後組團回訪法國；並談及希望李察等人能支持駐台機構正名，並再次感謝法國友台小組一直以來努力幫助台灣參與國際組織，未來希望法國參議院友台小組持續支持台灣加入國際組織。

▲游錫堃在朝野立委陪同下，接見法國參議院友台小組訪團。（圖／立法院提供）