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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基本工資連6年調漲　民進黨：兌現蔡英文承諾

▲▼蔡英文7日接見前澳洲總理艾伯特（Tony Abbott）。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院基本工資審議委員會今（8）日決議出爐，自2022年1月1日起，每月基本工資由24000元，調升至25250元。民主進步黨發言人劉康彥表示，台灣經濟在疫情下逆勢成長，今年基本工資已連續第6年調漲，不僅兌現蔡英文總統的承諾，同時因應疫情，行政部門也已經表示，將協助受疫情影響的產業渡過難關，讓勞資雙方在疫情下，仍能同享經濟成長果實。

劉康彥進一步指出，台灣就業與經濟前景持續被國際看旺，今年經濟成長率預測上修至5.88%，並且考量物價指數，明年基本工資調高5.21%。除了每月基本工資，每小時基本工資也調升至168元，共計約有245.39萬名勞工將受惠。

劉康彥表示，民進黨執政以來，每年調整基本工資，從蔡總統上任前的20,008元，提升到明年的25,250元，調幅約達26.2％；時薪原來的120元，將提升到168元，調幅達40％。同時，也期盼持續提高基本工資，可以有效帶動民間企業的加薪風氣，促進整體薪資正向成長。

劉康彥強調，全球經濟受到疫情衝擊，台灣的產業與生活也受到影響，但在全國國人同心努力做好防疫，台灣的經濟依舊有亮眼表現！因此，今天基本工資審議委員會，在充分交換意見、理性討論下，順利達成調漲5.21%的決議。同時，未來行政部門將提出配套，協助受疫情影響企業度過難關，同步讓薪資成長和消費形成正循環。

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