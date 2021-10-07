國慶轉播能量破表！在家看視角比蔡英文更好　首架設Spider cam

記者陶本和／台北報導

國慶大典將至，今年的精彩程度預計將寫下新歷史，文化總會擔任本次大會轉播監製，而三金團隊出動各項設備近30台攝影機與百位攝影團隊，強化轉播工程質量，甚至首度架設空中繩索裝置攝影系統「spider cam」。

▲國慶首度架設空中繩索裝置攝影系統「spider cam」。（圖／文總提供）



110年國慶大典，因防疫需管控進場人數，所以大幅減少國慶典禮能夠入場的人數，但是在轉播上主辦單位則大幅強化能量，精彩程度可望寫下歷史新高。

據悉，本次由三金團隊出動最多人力設備，這次出動20至30台攝影機，動用上百位攝影師及影音製播人員投入，是國慶轉播史上出動最多組攝影機、攝影師的一次。

在裝備規格上，也是史上最高，本次架設空中繩索裝置攝影系統「spider cam」，是首次運用在國慶典禮轉播上，典禮上還特別運用了107倍的超高清鏡頭，捕捉重點畫面。

此外，這次也是首度在國慶典禮上設置第二現場，開場表演在101頂樓上的國台交演出，轉播工程就用了5台攝影機；為了捕捉國軍空中操演更好的鏡頭，也首度使用高空拍攝戰機衝場、以及史上最大幅飄揚國旗的吊掛出場。

慶籌會及文化總會，今年是用製播Live節目的規格，繃緊神經來進行轉播工程的籌備，也是國慶典禮首度在預演時監看測試畫面，預演後還召開製播會議，為的就是要讓國人收看國慶轉播的品質大大提升。

主辦方表示，本次看轉播的視角會比總統蔡英文還要更好，國人在家看國慶轉播，會比典禮現場更精彩，最佳觀賞視角就在你家客廳，無法進場的國人，打開電視或透過行動裝置看網路轉播。

▼國慶首度架設空中繩索裝置攝影系統「spider cam」。（圖／文總提供）

