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聲援反送中忽視挖眼案？　民眾黨批：民進黨眼中人命真的有分顏色

▲▼民眾黨批民進黨忽視挖眼案。（圖／翻攝民眾黨臉書）

▲民眾黨批民進黨忽視挖眼案。（圖／翻攝民眾黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

屏東挖眼案使社會震驚，也使各界關注「精神衛生法」的討論，民眾黨7日批評，民進黨立委與總統蔡英文當初積極聲援反送中事件中眼睛受傷的女子，但對屏東超商女挖眼案卻噤聲不語，「人民的生命，在民進黨眼中，真的有分顏色」。

民眾黨透過臉書批評，面對各界對《精神衛生法》、司法精神病院的討論，曾信誓旦旦說要補起社會安全網漏洞的蔡英文，正在忙著為IG追蹤數破90萬玩QA遊戲，應該為人民發聲的綠營諸公們，則忙著在為10年前友黨立委的肇事逃逸事件加油打氣。

民眾黨質疑，綠營群起為肇事逃逸者送上「加油」打氣，有誰真正關心屏東超商女挖眼案的受害者？誰來向她說聲「加油」？挖眼案引發民眾憤慨，然而這起26日上午發生的事件，屏東縣長潘孟安直到29日事件發酵當天下午，才在網友們的聲聲呼喚中發文道歉。

民眾黨強調，61席民進黨立委與蔡英文，多數噤聲不語，對比當年香港反送中事件時，綠營發起遮眼串連運動，聲援在事件中眼睛受傷的女子，在此次挖眼案發生後卻靜悄悄，昨天民進黨中常會上，只有對即將到來的罷免案表態，對於社會安全網的漏洞議題則是一概漠視，「人民的生命，在民進黨眼中，真的有分顏色」。

民眾黨批評，從湯姆熊、小燈泡、牙醫遇害到鐵路警察遇刺案，我們的社會安全網漏洞百出，但去年底立法院審查《精神衛生法》，卻因遲遲等不到行政院版草案而難以進行討論，當時衛福部長陳時中承諾會「盡快」，卻直到現在才表示「年底應該會提出」，拖了整整一年，也讓人不禁想問，如果沒有挖眼案的輿論壓力，這個法案還要延宕多久？政府還要讓人民惶恐不安多久？

民眾黨強調，民進黨事事以「選舉」作為考量，可以為自己謀利的法案一定儘速通過，無關利益的以後再說，從先前的萊豬審查、監院人事案都可以看出，只有民進黨想不想，沒有能不能。保障國人的安全，是一個政府應當也必須做的事，民進黨迷失在權力地位之中，積極選舉消極施政，沸騰的民怨終將反撲。

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