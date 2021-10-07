馬英九批蔡英文未提R.O.C　林俊憲諷「指桑罵槐」：陷朱立倫於不義

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前總統馬英九7日批評總統蔡英文，日前接受《外交事務》雙月刊邀請撰寫專文時使用「台灣總統」當頭銜，質問「中華民國不見了」。對此，民進黨立委林俊憲回擊，馬英九的發言是陷日前覆電中共國家總書記習近平，但避開「民國」兩字的國民黨主席朱立倫於不義，更質疑「請問國民黨，你們究竟代表誰？答案或許就在他們的黨名裡」。

林俊憲透過臉書回擊，指馬英九這番話，根本是陷朱立倫於不義，每次只要他跑出來，不用看內容就大概知道是什麼事，果然這次也不意外，又要抨擊蔡英文「消滅中華民國」，只不過這個時機點實在有點敏感，不免讓人聯想到前陣子才因為「民國」兩個字被叮得滿頭包的朱立倫，「該不會是在指桑罵槐吧？」

林俊憲表示，從馬英九的發言來看，可以感受到國民黨深深的焦慮，民進黨一貫的主張很清楚，對腳下這塊土地的認同就是我們最大的公約數，無論要叫台灣也好、中華民國也好，這都只是其次，兩個名字共存並用，在大多數國人看來都是再正常不過的事。

林俊憲批評，但國民黨就不同了，近年來他們似乎陷入了「沒有名字」的窘境，台灣兩個字就像地雷一樣，絕對是說不出口，但就連他們死抱的中華民國神主牌，也在馬英九的帶領之下成了尷尬的關鍵字，國內喊得很大聲，一面對中國就連民國兩字都不敢用，「那麼請問國民黨，你們究竟代表誰？答案或許就在他們的黨名裡」。

林俊憲強調，像馬英九這樣退位多年卻還屢屢對時政發言的前總統已經很少見，一發言就是拿起槍往自己黨內同志掃射的情況，那就更是少見了。林俊憲還奉勸朱立倫，如果要展現自己的領導能力，就好好管管馬英九吧，不要再讓馬出來亂講話，只會讓國民黨的雙重標準，更被看破手腳而已。