陸「反廣場舞神器」爆紅　一鍵按下音樂消失大媽傻眼

記者魏有德／綜合報導

江西鷹潭一名網友在微博上貼出實測「反廣場舞神器」的影片，有不少人拍手叫好，回應「求購買鏈接」，也有網友認為會造成更多社會衝突，引起大陸各社群平台熱議。據了解，這款反廣場舞神器外型就像是一支手電筒，近似於大功率的遙控器，有效距離為50至80公尺，對準音響就能造成干擾或遠端遙控。

▲網友按下「反廣場舞神器」後，正在跳舞的大媽只能停止動作去檢查音響。（圖／翻攝微博）

《南方都市報》報導，遙控器的實現原理是在內部晶片中存放了對應電器可解析的編碼，因此能夠和電器進行互相通信。而廣場舞干擾器則對晶片內部的存儲器進行擴展，預先蒐集市場上可能存在的任何品牌音響編碼。使用干擾器時，音響內置的紅外接收頭接收到干擾器的碼值，就會進行暫停、播放、切歌等。

根據實測影片顯示，該名網友手上拿著這支遙控器，在公寓房間內朝著屋外跳舞大媽的音響，按下按鍵後，音樂聲嗄然而止，只見正在跳舞的民眾面面相覷，一時間搞不清楚發生何事。

▲這款「反廣場舞神器」外型類似手電筒。（圖／翻攝微博）

據了解，這款紅外線遙控器在大陸多個電商平台上都有販售，價格從幾十元到幾百元（人民幣）不等，甚至還有該款產品在某知名電商上銷量進入排行榜內。

外界分析，「反廣場舞神器」的橫空出世，反映出廣場舞大媽與一般民眾存在已久的矛盾及衝突，一般民眾不大會反對跳廣場舞，反對的是不分時間點、噪音擾民式的跳舞，不影響他人的方式跳舞，反廣場舞神器採用屏蔽方式干擾，也會對社會帶來更多潛在的衝突危機。

