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噪音管制再升級　台東縣公告營建工程例假日不得操作動力機械

▲營建工程例假日不得操作動力機械。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲營建工程例假日不得操作動力機械。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

營建工地噪音隨施工階段不同而變化，對民眾造成的觀感與影響將比其他類型噪音影響更為廣泛，為降低噪音擾寧問題，還給民眾安寧的居家生活環境，台東縣政府公告「台東縣不得從事妨害他人生活環境安寧行為之區域範圍及時段」修正內容，新增營建工程操作動力機械時段限制，違者將處30000元以下罰緩，且按次處罰，期盼透過明確有效規範，降低噪音問題，打造台東縣安寧社區。

台東縣政府表示，所公告的修正內容，除依民眾陳情噪音容易發生時段擴大管制外，並新增營建工程於例假日（含國定假日）中午12點至下午2點，不得使用動力機械操作致妨礙安寧的行為規定，以降低假日施工擾寧情形。

台東縣環境保護局表示，根據統計資料，今年度截至9月底為止，噪音陳情件數共計320件，其中營建工程噪音陳情案件為46件，又以假日施工時段最讓民眾困擾，為有效規範營建工程在假日施工行為，因此，在「台東縣不得從事妨害他人生活環境安寧行為之區域範圍及時段」修正內容中，特別公告納入噪音管制時區，以減輕對民眾假日休息時間的影響。

環保局呼籲營建業者，工程施作期間，除遵行噪音音量管制標準外，應做好噪音減量的自主管理，如敦親睦鄰、採用低噪音、低振動施工機械及工法、縮短高噪音作業時間等，該局也將持續透過主動稽查、巡查輔導、減量協談等方式，進行營建工地噪音管制作業，守護民眾生活品質。

如有違反噪音管制法相關規定且經查證屬實者，將依噪音管制法第23條規定處新台幣3000元以上30000元以下罰鍰，並令其立即改善，未遵行者，將按次處罰，民眾可透過電話1999或公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw 等管道報案。

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