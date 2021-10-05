趁郵差送信她點火就跑！害雙北法院信件成焦黑　獲緩刑原因曝

記者黃宥寧／台北報導

誇張！何姓婦人在北市士林區趁陳姓郵務士投遞信件時，竟拿出隨身打火機點燃放置機車上，導致含有雙北法院等機關委託近20封信件遭燒燬，何婦審理時坦承犯行，深表後悔，士林法院審結依放火燒燬他人所有之信件信封及外包裝袋，致生公共危險，處有期徒刑1年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

去年9月24日上午，陳姓郵差騎乘機車在社子街112巷口執行信件投遞業務，何姓婦人（63歲）路過，竟趁郵差離開機車前往投遞信件時，拿出打火機點燃機車上的信件（內有雙北地方法院、北市士林區公所、新北市政府交通局等機關委託送達之信件及一般民眾私人信件），隨後逃逸，所幸郵差及時發覺拿出隨身飲水迅速將火勢撲滅，未釀大災。

▼郵差把機車停路邊，車上掛號平信遭何姓婦人縱火燒毀。（圖／記者劉昌松翻攝）

從監視畫面可以看到，當天上午11點多的時候，郵差將公務機車停在社子街某巷道邊後，拿著一疊信件走進騎樓投遞，約2分多鐘後，1名婦人從騎樓冒出來，直接走到郵差機車後座裝郵件的箱子旁，拿起打火機點火，之後何婦搖搖晃晃地往鏡頭另一方向離開。

郵差送完郵件後走出騎樓，經過機車旁沒發現異狀，繼續步行到巷子前方其他家戶遞郵，再過了1分多鐘，回頭走向機車，才突然發現郵件起火，郵差趕忙衝到機車旁，先是徒手拍打，接著拿出自備的水壺灌澆滅火後，詢問附近住戶有沒有看到事發經過。

▼放置機車上的多封郵件遭燒燬。（圖／記者劉昌松翻攝）

審理時，何婦表示自己是遊民，且承認錯誤，深表悔悟，法官審酌她無故以打火機點燃機車上尚未投遞的大量信件，且點火地點為巷道間，旁邊即民宅，考量她並無前科，僅因一時失慮，觸犯法令，放火行為，並無人員傷亡，認她經這次偵審程序有所警惕，如失以牢獄的監禁處罰，對她並無太大實益，依放火燒燬他人所有之信件信封及外包裝袋，致生公共危險，處有期徒刑1年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束、沒收打火機2個。