防制改裝噪音車滋擾山區民眾　白河警積極取締執法

▲改裝汽機車引擎聲，讓山區民眾十分困擾，台南市警白河分局10月1日淩晨起不定時、不定點且密集實施路檢，首日計通報噪音車8部、舉發車輛改裝2件、無照1件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市172線關子嶺段、174線及175線是改裝車愛好地點，山區地靈人清夜深人靜，加上地區特性居民習慣早睡，改裝汽機車引擎聲，引發民眾困擾，台南市警白河分局除每週固定規劃勤務外，自10月1日淩晨起不定時、不定點且密集實施路檢，首日計通報噪音車8部、舉發車輛改裝2件、無照1件。

另外，白河分局也聯繫台南市環保局，將於近日內在172線仙草埔段設置「車輛排氣管聲音照相科技執法」，以科技代替人力，以更準確有效的方式取締噪音車。且主動協調環保局、監理站、交通警察大隊規劃執行「環、警、監聯合稽查」，透過「一條龍」各司其職、相互合作，期能遏止改裝車、噪音車橫行。





白河分局長陳明宏表示，維護山區交通安全與安寧警方責無旁貸，白河警今年迄今已通報環保局召回檢驗137件噪音車、取締改裝車186件、危險駕駛11件，將持續不定時、不定點戮力取締，也提醒民眾切勿任意改裝車輛，進入山區降低速度。民眾若有發現噪音車，亦可至「噪音車檢舉網站」檢舉，共同維護交通安全及安寧。