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社會 社會焦點 保障人權

他難忍鄰居「金噪天籟」叫警察來聽　幾天後遭肉身出征

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲游男不滿在家唱歌被檢舉，對鄰居口出惡言還動手捶胸。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名游姓男子因不滿在家唱卡拉ok遭檢舉，竟對鄰居口出惡言及動手施暴。游男的暴行全程被錄下，他坦承動手揍人，但因未與被害鄰居達成和解，被新竹地院依傷害罪判拘役50日，易科罰金5萬。

判決指出，游姓男子今年3月間，與友人在家中歡唱卡拉ok，因為音量過大，遭鄰居檢舉，甚至出動警方依社維法開單。游男心生不滿，在同月間的某日早上找上有嫌疑的鄰居理論。

游男以肉身阻擋鄰居鍾男騎機車離開，同時將他拉下，以拳頭捶打其胸口及推擠對方，以強暴方式妨害鍾男騎機車離開，導致他胸部挫傷及抓傷、右手背挫傷、右腳踝扭傷，游男邊動手邊痛罵「你這個抓耙子、你臭俗辣、幹你娘、機掰」。鍾男的家人以手機錄下過程，報警控告對方。

游男向法官坦承犯行。法官認游男犯強制、傷害及公然侮辱罪，一行為犯了3個罪名，是想像競合犯，依刑責較重的傷害罪處刑。法官審酌，游男不思以理性方法解決糾紛，徒手毆打被害人，致被害人傷害，也未賠償損害或達成民事和解，實不足取，因此依傷害罪判拘役50日，易科罰金5萬元。

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