中央稱明起「餐飲內用鬆綁」　北市何時公布？黃珊珊：盡快討論！

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布，10月5日至10月18日維持二級警戒，且防疫再度鬆綁，餐廳內用可以不限隔板或1.5公尺間距。面對台北市餐飲業者何時能跟進？台北市副市長黃珊珊4日回應，會盡快做小組會議討論，但不可能今天宣布、明天就將細節全部討論出來，市府必須經過一定程序，可能會慢1至2天，不懂為何中央不先告知地方政府。

針對指揮中心4日突然拋出開放餐廳內用不限隔板、梅花座，黃珊珊4日傍晚接受電訪時表示，北市上一例本土確診為9月27日（意指指揮中心9月28日公布的案16315），所以觀察期是到10月10日，儘管此案為北市舊案，但仍不能大意，會討論北市疫情現況後，再做餐飲業執行討論。

黃珊珊提及，北市府也是和民眾同時間得知餐飲內用不限隔板、1.5公尺間距，地方政府必須要討論如何執行，我想各縣市都在做討論吧！我們會盡快，如果明天小組會議討論完畢，會請衛生局提出相關因應作法。」中央公告的是原則，但北市不可能在今天宣布、明天就將全部細節討論出來，這得符合府內程序，包括經過小組會議通過、正式公告、發公文等，「程序上可能會需要1、2天時間，這很正常。」

面對中央突然拋出該項公告，黃珊珊指出，倘若中央可以先告知地方政府，他們便能同步準備指引上線，「沒必要這樣，大家都在同一條船上，不懂為什麼要這樣？」先前運動項目開放也是如此，導致地方政府因為需要先跟業者溝通，所以比中央慢了1至2週。