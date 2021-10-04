金門莫德納第二劑下波給重大傷病患、孕婦！接種時程曝光

▲金門長者施打莫德納。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣政府為積極推動新冠疫苗注射，本月2日、3日於四鄉鎮設立65歲以上長者第二劑莫德納疫苗大型接種站，以及日前已完成作業的烈嶼鄉，總計共4449人完成接種。針對大型接種站剩餘的疫苗、經盤點後之專案，將於5日至7日下午（每診100人），以及15日上下午診（每診200人），於金門醫院開設重大傷病患及孕婦施打門診，後續視中央配發疫苗與盤餘劑量情形，會再以年齡層逐步開放。

縣府表示，重大傷病患（健保卡有重大傷病註記）屬COVID-19疫苗公費接種象第9類，為免疫力較弱之對象，又因疾疾因素常需進出高感染風險之場域，對於個案本身可能增加感染疾病之風險，感染後更容易產生嚴重併發症，因此針對該族群加快第二劑疫苗接種，以提升自我的免疫力，另針對第6類孕婦持續辦理新冠疫苗的接種；若上述對象接種完畢尚有疫苗，將自64歲開始逐年齡層下放，時間另行公告。

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縣府說明，金門鄉親有重大傷病者接種第二劑莫德納疫苗門診將由衛生福利部金門醫院開設，接種條件為「金門籍且在本縣完成第一劑莫德納疫苗接種間隔滿10週以上」，符合對象之民眾請隨時注意衛生福利部金門醫院官網或臉書公告，屆時依該院公告預約方式，由健保卡查詢是否符合9類施打類別，經醫師評估與認定後施打；請民眾務必確認重大傷病仍在有效期，不在效期內的不予受理，且務必攜帶健保卡和疫苗接種紀錄卡。

另外，衛生局也提醒，在接種新冠疫苗前後7天不適合接種流感疫苗或其他疫苗種類，一定要至少間隔7天以上。本縣疫苗接種覆蓋率的最關鍵環節，仍然以疫苗接種、戴口罩及勤洗手為對抗這場疫情最重要的手段，本府針對疫苗之缺口，將持續針對中央到貨疫苗密切觀察、極力爭取，以提高地區民眾疫苗覆蓋率。