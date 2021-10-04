金門宣布：放寬免快篩條件！　10／5起「符合1項」機場旅客免篩

記者林名揚／金門報導

近日國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，多日見到「+0」！金門縣長楊鎮浯表示，金門縣將視未來疫情發展，逐漸放寬、調整邊境防疫作為，5日起尚義機場現行到站無症狀旅客快篩措施將放寬免快篩條件，持3天內核酸檢驗(PCR)或抗原快篩陰性證明者或接種一劑COVID-19疫苗達14天者可免快篩。

▲▼金門縣長楊鎮浯表示，5日起尚義機場現行到站無症狀旅客快篩措施將放寬免快篩條件。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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金門縣長楊鎮浯表示，近日國內新冠肺炎疫情有趨緩跡象，國內一直維持在第二級疫情警戒，自9月30日起本土個案已連續5日零確診，境外個案亦能有效防範，本縣疫苗涵蓋率亦持續提升，本縣將視未來疫情發展，逐漸放寬與調整邊境防疫作為，因此10月5日起尚義機場現行到站無症狀旅客快篩措施將放寬免快篩條件，包含下列任一項：持3天內核酸檢驗(PCR)或抗原快篩陰性證明者或接種一劑COVID-19疫苗達14天者。

楊鎮浯指出，若連續14天無本土確診個案，將撤除快篩站任務，而上述證明可使用健保快易通、醫療院所出具之紙本或簡訊證明(需具名)、健保卡上張貼之疫苗貼紙、疫苗接種紀錄卡等方式做為免篩之佐證；惟家用型快篩無法做為免篩之舉證。

縣衛生局長李錫鑫說明，自5月26日在金門機場設置篩檢站，截至10月3日入境旅客共計7萬2,839人，在台灣端篩檢人數為5萬5,697人，於金門端篩檢人數為1萬4,672人，其中快篩陽性者計38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。隨著疫情發展，金門地區之防治目標也將由阻絕境外之零確診，調整為邊境攔截、早期診斷與匡列，目標為社區之防疫工作，減少個案發生重症。

此外，中央流行疫情指揮中心今日宣布自10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定的因應措施如下：

(1)符合防疫管理規定得開放電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭式KTV)、桌遊、麻將休閒館營業場所。

(2)宗教祭祀：

1.有條件開放進香團、餐會活動。

2.宗教祭祀場所入座，不限梅花座。

3.餐飲：內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒(茶)等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。

4.超商：茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售。

5.電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。

6.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

7.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

8.上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩。

縣長楊鎮浯表示金門縣政府均配合中央相關指引做規範，以及配合地方民情及地方特色，做一些管制調整，集會活動、公祭、婚宴以室內80人或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)、室外300人為上限。同時，他指出雖人數管制有放寬，提醒鄉親維持社交距離與實聯制，在室外戴口罩仍需遵守相關規範。

金門縣依中央調整相關規定防疫規範指引因應措施，計有7項，並自10月5日起實施，相關處理措施內容披露如下：

1.持有 7日內快篩或PCR檢測陰性證明之神職人員，得於主持宗教集會活動或進行教儀式時暫脫口罩。

2.金酒公司開放室內導覽區域，包括金寧廠廠史館、行政大樓一樓多媒體室、福利大樓門市金酒生活館、金城廠門市、葉華成酒史館，室內禁止飲食。

3.榕園、茅山塔、植物園、林務所(含烤肉區與橡果遊具)、農試所、水試所及畜試所，戶外空間開放。榕園慰盧部分開放；和平公園石蚵產業文化館室內開放、石蚵之家開放館內飲食；植物園旅遊資訊站、老兵故事館開放、生態教室活動辦理、環形劇場，與鯨豚劇場等開放，球型劇場設備更新暫不開放；農試所休閒農場烤肉區、農業展覽館、會議室、農民教室、樂活農業體驗館暫不開放；水試所鱟生態文化館、珍奇異色水族館開放；畜試所室內空間開放。

4.金門縣陶瓷廠門市部開放， DIY彩繪體驗人數限制，並須提前預約。

5.管轄公園、共融遊戲場、體健設施、涼亭等開放民眾使用。

6.開放藍色公路及類出國專案航班，取消船舶搭載旅客人數限制。

7.消防局消防館及文化局展覽場館、古蹟文化場館開放。

金門縣府提醒，開放的室內外場所均有人數上限，請鄉親遵守現場公告的規定；各項措施仍須遵照中央通案性原則及主管機關指引辦理，並要落實實聯制，人流控管降載，維持社交距離；除飲食外，全程應戴口罩；縣府也將視疫情情形，動態調整相關防疫措施。