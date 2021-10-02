台鐵EMU3000型新車設「商務車廂」　票價出爐！最貴是自強號2.2倍

▲台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

台鐵新引進的城際列車EMU3000型預計年底上路，台鐵也首次在這款新車規劃商務車廂，日前向交通部提報研擬的票價，一般車廂比照自強號，商務車廂票價則為一般車廂的1.43至2.2倍。

根據台鐵向交通部提報的EMU3000型列車票價訂價策略，一般車廂對號座票價比照太魯閣號、普悠瑪號等自強號，商務車廂為首次規劃，票價依不同距離訂定，距離過短的區間，不售商務車廂車票。

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台鐵希望商務車廂是長途搭乘，票價最低是一般車廂對號座的1.43倍，如果是短距離搭乘，票價最高是一般車廂對號座的2.2倍。

根據台鐵提報的商務車廂訂價方案，台北到屏東採用一般車廂票價新台幣891元的1.43倍計價，單程約1274元，台北到宜蘭則採一般車廂票價218元的2.2倍計算，單程約480元。

交通部日前審議台鐵商務車廂票價審議時，認為台鐵一般標準車廂是52個座位，商務車廂是30個座位，若不考慮設置成本，依減少的座位數計算，商務車廂票價最低應為一般車廂的約1.7倍，已要求台鐵提出更完整的計價說明。

▲立委劉櫂豪視察城際列車EMU3000型。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台鐵向日本訂購50列共600輛EMU3000型城際列車，首列已在交付，目前正進行動態測試，今年預定交7列，明年交15列，2023年交16列，至2024年全數交完，屆時可增加40%花東線運能。

台鐵說，首列EMU3000型列車預計12月上路營運，優先服務東部幹線。

台鐵EMU3000型列車與高鐵一樣每列有12輛車廂，商務車廂同樣設在第6輛，一排只設3個座椅，採2+1排列，將提供商務旅客更寬大舒適的空間，也會提供免費餐飲。

台鐵EMU3000型列車採黑白簡約風設計，駕駛艙部分採用黑色玻璃搭配白色車頭，車身外觀主要為白色；內裝及座椅為灰黑色系，座椅邊緣則會點綴代表台灣色系的黃、綠及藍色，可區別為一般車廂、商務車廂及多功能友善車廂。