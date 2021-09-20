台鐵座椅炸「白色液體」！他一聞崩潰了　當地人嘆：一點都不意外

▲快吐了！台鐵座位區炸白色液體，網崩潰。（圖／翻攝Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

搭乘大眾交通工具時，民眾還是要有公德心！就有一名男網友表示，日前搭台鐵從八堵到台北，因火車誤點而選擇先在車站座位區等候，不料屁股還未坐下去，包包已經先沾到塑膠椅上「一坨白色的液體，且一股洨味還直衝腦門」，崩潰直喊「想要登出人生！」

有一名男網友19日在Dcard以「火車站椅子上的白色液體，讓我想登出人生」為題表示，日前搭台鐵從八堵到台北，因火車誤點而選擇到座位區等候，不料在將背包放到椅子上之前，餘光先是瞄到塑膠椅深處有著像「沐浴乳白色勾芡的東西」，只可惜來不及即時拉回，背包正面直接沾到一坨白色的液體，且牽絲之後還滴到地上。

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▲快吐了！台鐵座位區炸白色液體，網崩潰。（圖／翻攝Dcard）

原PO崩潰指出，當下默默拿起濕紙巾把背包擦乾淨之後，自己的手上也沾到了一點，「不知誰給的勇氣，或是生為男人的習慣性動作之一，就是會很順手拿起來聞，結果一陣郁郁花香撲鼻，心想還好只是沐浴乳，結果這個想法才剛出現， 尾隨香味的是濃烈的一股洨味直衝腦門，我瞬間腦袋空白，洨味是怎樣！怎麼會有洨味？」

原PO嚇傻表示，一瞬間淚珠在眼眶打轉，腦中閃過「無數變態大叔把自己的精力奉獻在火車站公共座椅上的畫面」， 同時他也提醒網友「奉勸各位在車站找位子坐的時候，最好還是看一下，椅子上面有沒有奇怪的液體。」

▲不少八堵當地網友直呼，一點都不意外。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，立刻掀起許多網友紛紛回應，「呃…以後不敢坐火車了」、「兇手一定在附近看受害者」、「之前在瑞芳站等車，親眼看到一個有精神疾病的人，直接尿褲子在大廳的椅子上」、「不得不說火車站的環境真的不是很好，椅子有不明液體我也遇過，有次穿短裙坐火車，結果回去大腿超癢還一粒一粒的」、「以前國中時期在公車站等公車到時候，書包也被後面排隊的阿伯射了一坨」、「以後在八堵等車還是站著好了...」、「你拯救了廣大女性同胞！」

然而，貼文也讓不少八堵當地網友出面無奈表示，「八堵人路過，那裡很多流浪漢睡覺，打手槍也不意外」、「八堵一點都不意外，高中在那邊讀了3年，火車站外面常常睡一堆流浪漢」、「那邊真的很陰森，適合做羞羞臉的事」。