　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵座椅炸「白色液體」！他一聞崩潰了　當地人嘆：一點都不意外

▲▼快吐了！台鐵座位區炸白色液體，網崩潰。（圖／翻攝Dcard）

▲快吐了！台鐵座位區炸白色液體，網崩潰。（圖／翻攝Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

搭乘大眾交通工具時，民眾還是要有公德心！就有一名男網友表示，日前搭台鐵從八堵到台北，因火車誤點而選擇先在車站座位區等候，不料屁股還未坐下去，包包已經先沾到塑膠椅上「一坨白色的液體，且一股洨味還直衝腦門」，崩潰直喊「想要登出人生！」

有一名男網友19日在Dcard以「火車站椅子上的白色液體，讓我想登出人生」為題表示，日前搭台鐵從八堵到台北，因火車誤點而選擇到座位區等候，不料在將背包放到椅子上之前，餘光先是瞄到塑膠椅深處有著像「沐浴乳白色勾芡的東西」，只可惜來不及即時拉回，背包正面直接沾到一坨白色的液體，且牽絲之後還滴到地上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼快吐了！台鐵座位區炸白色液體，網崩潰。（圖／翻攝Dcard）

▲快吐了！台鐵座位區炸白色液體，網崩潰。（圖／翻攝Dcard）

原PO崩潰指出，當下默默拿起濕紙巾把背包擦乾淨之後，自己的手上也沾到了一點，「不知誰給的勇氣，或是生為男人的習慣性動作之一，就是會很順手拿起來聞，結果一陣郁郁花香撲鼻，心想還好只是沐浴乳，結果這個想法才剛出現， 尾隨香味的是濃烈的一股洨味直衝腦門，我瞬間腦袋空白，洨味是怎樣！怎麼會有洨味？」

原PO嚇傻表示，一瞬間淚珠在眼眶打轉，腦中閃過「無數變態大叔把自己的精力奉獻在火車站公共座椅上的畫面」， 同時他也提醒網友「奉勸各位在車站找位子坐的時候，最好還是看一下，椅子上面有沒有奇怪的液體。」

▲▼快吐了！台鐵座位區炸白色液體，網崩潰。（圖／翻攝Dcard）

▲不少八堵當地網友直呼，一點都不意外。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，立刻掀起許多網友紛紛回應，「呃…以後不敢坐火車了」、「兇手一定在附近看受害者」、「之前在瑞芳站等車，親眼看到一個有精神疾病的人，直接尿褲子在大廳的椅子上」、「不得不說火車站的環境真的不是很好，椅子有不明液體我也遇過，有次穿短裙坐火車，結果回去大腿超癢還一粒一粒的」、「以前國中時期在公車站等公車到時候，書包也被後面排隊的阿伯射了一坨」、「以後在八堵等車還是站著好了...」、「你拯救了廣大女性同胞！」

然而，貼文也讓不少八堵當地網友出面無奈表示，「八堵人路過，那裡很多流浪漢睡覺，打手槍也不意外」、「八堵一點都不意外，高中在那邊讀了3年，火車站外面常常睡一堆流浪漢」、「那邊真的很陰森，適合做羞羞臉的事」。

ET快訊
台大女嫌丟臉「分手中興男」　葉丙成留言也被嗆
獨／名武術家強摸美眉私處半小時　判囚竟落跑了
女星是「愛新覺羅後代」沒演過清宮戲　為劉德華破例
台鐵座椅炸「白色液體」！　他一聞崩潰了　
八大小姐卸下濃妝擺攤賣烤魚　經紀成現金救命站
北市急發493封細胞簡訊！「留英女學生」染疫足跡遍3大百貨
快訊／俄羅斯校園槍擊5死6傷　學生跳窗逃命
快訊／蔡英文今預約第二劑高端　預計施打日期曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

台大女嫌丟臉「分手中興男」台大教授留言也被嗆：站著說話不腰疼

看上宅經濟！美女總監投身「線上藝廊」　盼藝術不再是洗錢工具

台鐵座椅炸「白色液體」！他一聞崩潰了　當地人嘆：一點都不意外

鄰居馬拉松烤肉「吵鬧10hrs」他失眠暴氣：隔天還要上班！網喊檢舉

6成人員打1劑可辦展場活動！專家憂「保護力才3成」提2防疫關鍵

渣男友「交友軟體刷一排妹」　她復仇神展開：有點後悔

上百演出取消、2400萬蒸發！福爾摩沙馬戲團苦撐⋯林懷民站台募款

限691人卻擠進3500人！高美溼地「人型蜈蚣」　竟是雨傘惹的禍

和土耳其境外「同源病毒」　染Delta桃勤女「397名接觸者」採檢出爐

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

烤肉惡人專挑貴的吃！錢付最少 中秋損友放大絕：可能要先走了

自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

台大女嫌丟臉「分手中興男」台大教授留言也被嗆：站著說話不腰疼

看上宅經濟！美女總監投身「線上藝廊」　盼藝術不再是洗錢工具

台鐵座椅炸「白色液體」！他一聞崩潰了　當地人嘆：一點都不意外

鄰居馬拉松烤肉「吵鬧10hrs」他失眠暴氣：隔天還要上班！網喊檢舉

6成人員打1劑可辦展場活動！專家憂「保護力才3成」提2防疫關鍵

渣男友「交友軟體刷一排妹」　她復仇神展開：有點後悔

上百演出取消、2400萬蒸發！福爾摩沙馬戲團苦撐⋯林懷民站台募款

限691人卻擠進3500人！高美溼地「人型蜈蚣」　竟是雨傘惹的禍

和土耳其境外「同源病毒」　染Delta桃勤女「397名接觸者」採檢出爐

魚丁糸串通拱家凱跳池塘！　青峰秒虧：他偶包放不下

內線交易疑雲壟罩！比特幣跌破45000美元「跌幅近7％」

詹皇、杜蘭特中槍？歐尼爾批抱團　「當今球員懶惰還想要尊重」

限量彩妝最殘酷！跟Hello Kitty聯名護手霜可愛爆表　還能當書籤使用

鄭凱文屠龍手連續4場先發戰味全　挑戰先發單季10勝

鎖定「無痛檢查」女病患！男護士助理趁機洩慾偷拍　多達31人受害

金士傑眼睜睜看妻兒辦後事　楊貴媚「淚灑現場」解開秘密完成遺願

自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

獨／名武術家強摸美眉私處半小時　淫問「舒服嗎」判囚遭通緝

陳勢安私下怪癖曝光！　愛看「別人被戳害怕模樣」：十分享受

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

潔哥怒PO「脫罩餵奶」照反擊

第九輪開搶！預約平台順到爆　網驚：全時段任選

SOGO天母店有確診者足跡急閉館　

台大女轟中字輩男友沒出息！2派網戰翻

烤肉多餘食材前3名　每次都有剩

丹丹漢堡想加盟僅「2管道」　北部人甭想了

「麻古茶坊推買1送1」外送員曝陰影：寧棄單

11類人小心！醫揭柚子藏致命危機

快訊／今本土增2例都在台北

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

更多熱門

相關新聞

中秋連假防疫情　台東增設火車站+離島快篩站

中秋連假防疫情　台東增設火車站+離島快篩站

因應中秋連假，大量返鄉遊子及遊客，台東縣長饒慶鈴特別指示縣府在連假期間於台東火車站出口處設立快篩站，同時為提升離島整體防疫，守護鄉親健康，也首次在富岡漁港設置快篩站，擴大篩檢，將先行試辦2個月，服務時間為每日上午7時到下午2時。

快訊／台鐵改革引高度關注　交通部：已在進行2重點工作

快訊／台鐵改革引高度關注　交通部：已在進行2重點工作

台鐵鰻魚便當登場！每份179元

台鐵鰻魚便當登場！每份179元

台鐵「花東、南迴線」今晚恢復行駛！

台鐵「花東、南迴線」今晚恢復行駛！

璨樹襲台！陸海空交通異動懶人包

璨樹襲台！陸海空交通異動懶人包

關鍵字：

台鐵車站八堵白色液體火車站

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面