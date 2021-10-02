台鐵64處異物入侵風險高！　「落石告警系統」明年可望完工15處

▲台鐵沿線今年已有11處設置落石告警系統，預計明年會再完工15處（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵於近年接連發生兩次重大出軌事件，台鐵也著手展開安全改革。根據交通部送至立法院的業務概況報告上指出，台鐵局已盤點沿線達64處有異物入侵風險，今年已有11處設置落石告警系統，預計明年會再完工15處。還有約38處評估有車輛掉落風險，預計會再加裝實體阻隔設施。

今年四月太魯閣號撞上入侵軌道的工程車釀成49死悲劇，相較高鐵已於全線設置天然災害告警系統（DWS）可協助列車預警落石、異物入侵等突發狀況，交通部長王國材也於今年四月初許諾，今年、明年預計將於台鐵沿線設置26處邊坡告警系統，其中又以南迴線為最多。

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根據交通部近期送至立法院的業務概況報告上指出，台鐵局已盤點沿線達64處有異物入侵風險，其中26會設置落石告警系統，今年預計完成11處，明年則預計再完成15處。另外38處有異物入侵風險路段則評估有車輛掉落風險，則預計會加強實體阻隔設施或建置天然災害告警系統，預計近期就會提出改善計畫。

另外，交通部報告書上也提到，已訂定鐵道事故調查作業指引，完成修訂鐵路營運監理手冊及鐵路設備檢查手冊。後續會再借鏡民航監理制度，檢討鐵道監理作為，並推動安全管理系統、研擬國家鐵道安全計畫，預計111年第1季實施。

台鐵局預計今年10月底前引進專業顧問團隊，協助加速推動台鐵安全管理系統建置。交通部表示，將借鏡日本JR西日本公司經驗，預計自明年第1季起辦理「第三方安全評鑑」，檢視台鐵安全管理系統的完整性及有效性，並持續要求改善台鐵局安全改善執行情形。