劉櫂豪爭取普悠瑪台東=台北「日加2班次」　EMU3000年底跑台東線

▲立委劉櫂豪視察城際列車EMU3000型。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪邀台鐵局長杜微，研商新採購城際列車EMU3000型試車進度，以及驗車完成後投入營運規劃。劉櫂豪爭取每日新增普悠瑪台東往返台北列車2列次，方便民眾更多車次選擇，並爭取EMU3000型年底優先投入東線營運，預計替換樹林至台東3對6列次，並規劃於明年3月增加南迴線台東至台中間列車，提升整體運能。

劉櫂豪說明，交通部編列997.3億元採購新車，其中包含城際車輛600輛，因疫情影響，至今年7月30日首組新採購EMU3000型方順利抵達台灣花蓮港，新車交車後台鐵局進行測試並由台灣德國萊茵技術監護顧問公司第三方獨立認證與驗證公司進行安全驗證，待測試項目全數完成並取得IV＆V認證，即可投入營運。依據台鐵局規劃期程，預計12月底將有3組列車完成驗證交車，優先投入東線營運。

▲立委劉櫂豪視察城際列車EMU3000型。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉櫂豪表示，由於EMU3000型12輛1組，總座位數538席，較普悠瑪及太魯閣號8輛1組座位數372席，增加40％運能，因此新車年底投入營運先以替換原有運能較少的普悠瑪太魯閣列次為主，暫訂規劃替代台北-台東408、426、438車次以及台東-台北411、421、441車次。俟明年陸續交車後，預計於明年3月後增加南迴線台東至台中間列車，提升整體運能。

劉櫂豪指出，由於台東發往台北列車，從上午07：52的411車次之後，至11：03的417車次才有列車，間隔3小時太久，而新車投入營運後台鐵局增加整體調度量能，因此特爭取增開上午時段台東往台北(台東9:50開)及下午時段台北往台東(台北16:24開)普悠瑪班次，方便民眾更多車次選擇，旅遊行程也較好安排。