花蓮金針花季圓滿落幕　富里農會送加菜金感謝警方辛勞

▲花蓮金針花季圓滿落幕，富里農會致贈加菜金及感謝狀慰勉警察同仁辛勞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年暑假花蓮南區2座金針山開滿金澄花海，遍地黃花吸引大量遊客朝聖打卡拍照。8月14日至9月21日止為期39日的金針花季活動日前順利落幕。

此次活動配合政府防疫規定山上實施人流管制，花蓮縣警察局玉里分局在活動前夕現地勘查、規劃綿密交通計畫、針對易發生事故路段擺放交通錐、下山出口處設置低速檔注意號牌，提醒民眾避免煞車過熱失效；活動期間執勤員警巡經壅塞路段隨時主動上前疏導交通，在園區設置警察服務站提升民眾出遊品質，確保遊客開心出門平安而歸。





花蓮縣富里鄉農會總幹事張素華及理監事等28日上午至玉里分局頒贈加菜金及感謝狀慰問所有警察辛勞同仁。

張總幹事表示，感謝員警花季期間不畏烈日不懼風雨的付出，成功防制交通事故，維持道路順暢，警察果然不愧為人民之保母，同時貼心提醒員警執勤時注意安全，並祝福南區三鄉鎮轄區治安平穩、交通順暢。



玉里分局分局長温基興表示，感謝同仁們花季期間維持良好交通秩序，給用路人完善交通環境。玉里分局整體優異表現深獲民眾的讚許，更受各級長官肯定。感謝張總幹事、簡理事長及10名理監事親自前來頒贈加菜金及感謝狀，表達支持及鼓勵。