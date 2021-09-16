台東警破獲最大詐騙機房！逮捕22人　饒慶鈴贈10萬加菜金

▲台東縣長饒慶鈴肯定並感謝警察同仁的努力，維持台東良好治安環境。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣警察局聯手刑事局南部打擊犯罪中心，8月底破獲以獨棟民宿為掩護的兩岸詐欺機房，縣長饒慶鈴16日特別前往台東縣警察局頒發10萬元的慰勞加菜金，由刑事警察大隊大隊長李名盛代表接受。

饒慶鈴肯定並感謝警察同仁的努力，維持台東良好治安環境，她並表示，此次破獲22人的詐騙集團，以「假公安」詐欺手法詐騙中國大陸民眾約2千多萬元，是歷年來台東警方單次查獲涉嫌詐欺人數最多的案件，提醒民眾多加留意假檢警等詐欺手法。

▲饒慶鈴前往台東縣警察局頒發10萬元慰勞加菜金。



饒慶鈴表示，台東縣警察團隊打擊詐欺犯罪成績亮眼，特別致贈加菜金表揚警察同仁掃蕩犯罪的決心及執行力，感謝警察同仁的付出，也要恭喜葉超鴻局長在上任時就給台東帶來好消息，另也提醒親朋好友或家中長輩，若接到不明電話請多加留意，例如提及「重大洗錢案件」、「偵查不公開」等要求「監管帳戶」配合調查，均很可能是「假檢警」詐欺手法。



台東縣警察局指出，此次警方專案小組經過密集監控，得知不法分子利用疫情期間，低價承租台東市洛陽街獨棟民宿架設詐欺機房，專案小組會同除暴特勤隊、霹靂小組於8月31日攻堅查獲以鄭嫌為首等22人犯嫌，經清查該機房成立一個多月，以假檢警手法成功詐騙約2千多萬元。台東民宿眾多，也請民宿業者對承租房客要多加留意，若發現異常現象，請通報110或165反詐騙等相關單位。



台東縣警察局長葉超鴻說，此次破獲台東有史以來最大兩岸詐欺機房，是全體同仁的努力，特別感謝縣長的支持鼓勵，以及對警政業務推動的支持，東警團隊會持續努力，不負民眾的期待。

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