▲金山警聯手石門農會攔阻詐騙，分局長林詮峰親赴頒感謝狀。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局於22日與石門區農會共同攔阻詐騙案件，行員驚覺廖姓婦人提款金額龐大，擔心廖婦受騙，暗中報警，警方獲報火速趕抵，當場逮捕取款男車手，成功攔阻險遭詐騙60萬元現金。今（27日）金山警分局長林詮峰親赴石門農會，致贈農會人員感謝狀與獎金2000元。

新北市石門區1名廖姓婦人於22日下午1時許接獲假檢警詐騙電話，稱其因涉及刑案需繳交其帳戶內一半金額充作保證金，廖婦信以為真，前往石門農會提領60萬元，農會信用部主任魏正輝及出納人員察覺廖婦神色有異，疑似遭到詐騙，隨即陪同其返家並多方查證，確認為詐騙案件後，立即通報金山警分局。

警方即刻派遣偵查隊及石門、老梅所員警前往現場埋伏，農會人員則協助監控車手動向，果然在下午3時許，發現劉姓車手前來向廖婦索取其提領的60萬元，警方立即將劉男依現行犯將其逮捕，成功攔阻險遭詐騙60萬元現金。

金山警分局長林詮峰親自前往石門農會，向農會人員致贈感謝狀與獎金，並感謝其主動積極的工作態度，保障了人民的血汗錢，也重申新北警察局長黃宗仁對於警方堅決打擊惡質詐騙犯罪，以及守護人民生命財產安全的決心。

林詮峰呼籲，警力有限民力無窮，如果人人都能多一分警覺心，遇有可疑詐騙案件立即向警方求證，就可以大幅阻斷詐騙集團的不法利益，減少詐騙案件的發生。

【更多新聞】

瑞芳三貂嶺瀑布步道虎頭蜂狂螫人 連2天1死3傷「全線暫封閉」

瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡 6釣客受困終於獲救

快訊／瑞芳象鼻岩1釣客遭狂浪捲吞溺斃 6人困礁岩待救

快訊／梅花鹿突闖台2線！對決紅牌重機吐血亡 騎士夫妻慘摔送醫

瑞芳電動自行車大盜抓到了 專偷移工「吃定語言不通」不報案

台大驚世逆子為300萬「縱火嗆母爆頭掐死」 檢：泯滅人性求重判