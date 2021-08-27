又是親友「卡到案」！儉樸婦重情重義　奔農會霸氣領45萬險被詐

▲▼又是親友「卡到案」，儉樸婦急奔農會霸氣領45萬幸被阻。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市70歲陳姓婦人平日省吃儉用，需要領錢時也都是1萬、2萬元，但日前接獲一通自稱是親戚的電話，因為卡到刑案必須繳擔保金，陳婦二話不說，馬上到農會提領45萬元，由於陳婦是常客，一下子領這麼多，令人起疑，行員詢問原因又支吾其詞，趕緊報警協助，員警到場後好說歹說，婦人才半信半疑的打消匯款念頭。

台中市警二分局育才派出所警員王楚翔、許珈珈，前天下午3點多獲報，位在興進路的農會辦事處，有名老婦要提領大筆現金，農會經理認識陳婦，關心詢問作何用途，但陳婦支吾其詞，一下子說「是賭博要用的」、一下子又說「你不要問那麼多啦」，異常的反應讓人確定被詐騙。

女警許珈珈溫柔詢問「阿姨，是不是人家說不可以報警？」「身上有沒有帶手機？」，後來取得婦人信任，才得以查看婦人手機，果然有多通未顯示號碼電話，通話時間都10多分鐘。

陳婦坦承接到對方自稱是親戚，謊稱換了手機號碼，因為「卡到刑案」需要擔保金，請她不可報警否則會違反偵查不公開原則，所以她才不敢說明白。

陳婦兒子趕抵現場後表示，母親十分省吃儉用但是重感情，一聽到親戚有急用就被唬得團團轉，差點奉上自己的養老金，對於及時阻詐，頻頻向行員及員警道謝。

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