農漁會信用部7月攔阻詐騙金額1004萬　彰化11件最多

▲農金局指出，今年前7月，農漁會信用部攔阻77件，共3688萬元。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

內政部警政署統計，今年7月有24家農漁會信用部，經通報成功攔阻27件，金額高達新台幣1004萬餘元，總金額前3名為台南市歸仁區農會140萬元、桃園市大園區農會128萬元及彰化縣溪湖鎮農會96萬元；攔阻案件大多在彰化縣地區農會，計11件，金額317萬餘元；另今年前7月，農漁會信用部計攔阻77件，共3688萬元。

農金局表示，7月份成功攔阻案例中，有詐騙集團向民眾謊稱其親戚，欲向其借貸數十萬元週轉，並要求該民眾匯款至第三人帳號，亦有民眾因疫情期間急需資金週轉，透過簡訊訊息欲辦理貸款，並依詐騙集團指示匯出代辦費用等，因民眾至農會辦理匯款手續時，經該等農會人員執行關懷提問後，深覺可疑，遂主動報請轄區員警到場協助，經員警與農會人員耐心分析及解說，成功攔阻詐騙。

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農金局說明，7月份成功攔阻案件數高於以往，金額介於2千元至140萬元，顯示農漁會信用部員工確能發揮平時所受反詐騙訓練，時時保持高度警覺心並具備敏銳觀察力，對於民眾臨櫃辦理提款、匯款交易，不論金額大小，凡有疑似遭詐騙徵兆，均主動關心並落實關懷提問作業，將防堵詐騙盡力做到滴水不漏，讓歹徒無隙可乘，為民眾財產把關。

農金局進一步表示，將持續督導各農漁會信用部，強化風險意識，落實關懷提問，並將反詐騙執行成果列為農漁會考核加分項目，請農漁會對於執行關懷提問減少民眾財產損失之信用部員工，予以獎勵、表揚，提升臨櫃關懷提問之效能。