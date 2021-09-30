鏡電視NCC初審過關！陳耀祥：洩密案是新聞操作



▲NCC主委陳耀祥30日到立法院做業務報告。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC主委陳耀祥30日證實，《鏡電視新聞台》上周的外部諮詢委員會已過半數同意通過，未來將依程序排入委員會審議，但最終是否通過無法確定。外傳有審議會資料洩密，他表示不在審議會現場並不了解，他認為「這是新聞操作，我不可能下指導棋」。



陳耀祥30日出席立法院交通委員會做業務報告，有委員關切NCC審議《鏡電視新聞台》新設案的進度。對於有傳聞陳耀祥「護航」本案順利審查，洪孟楷、鄭天財、傅崑萁委員提案，要求NCC在委員會決議後一周內提供審查會議記錄給交委會檢視，並說明其中疑點。



NCC電台與內容事務處處長黃文哲表示，對於有外部諮詢委員質審議資料外洩一案，已有調查報告，但資料要保密無法公開，官員解釋，這次是有一位委員個人提出疑問，經過說明後已沒有問題，沒有洩不洩密的問題。



此案在外部諮詢委員會過關之後，需再經NCC委員會排案審議，時序上最快是下個月也就是10月排案，若審查過關可將成近10年首家准設的新新聞台。但陳耀祥說，本案還有許多程序要進行，說10月會在委員會審是不正確的；NCC官員補充指出，該台仍有許多資料要補件，預估今年內排入委員會正式審議有一定困難。



鏡電視新聞台一年半之前首次提出申請時，前後補件20多次，經過一年多才排入NCC委員會，並在委員會進行多次續審仍未有結果。



目前NCC審查中的新聞台共2個，其中《鏡電視新聞台》剛通初審還未進入委員會、《台灣生活網》還在初審中。