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有線、無線電視齊發緊急訊息！請注意17日10:59你家電視不是壞

▲▼你家電視沒有故障，這是防災演練！（圖／NCC）
▲9月17日本周五早上10:59，不論你收看的是有線電視或無線電視都是播出防災演練畫面。（圖／NCC）

記者陳世昌／台北報導

常收看電視的民眾注意了，9月17日本周五早上10:59，不論你收看的是那一台，都將出現「聯播」畫面，但請不用緊張，並不是電視壞了，NCC表示，這是因應國家級災害或重大緊急事故時的緊急訊息發布防災演練。目前有線電視已與內政部連線，無線電視預計112年可以連線，未來發生重大事件，電視都會像手機一樣，在最短時間即時發出警告，通知所有民眾。

NCC表示，今年的「指定電視頻道播放重大災害緊急訊息」演練，時間是在17日10:59-11:01，共分為有線電視、無線電視2部份。屆時公共電視、台視、中視、華視、民視所屬頻道，將播放預先錄製的演練畫面；有線電視台則會強制將用戶正在觀看的頻道，全部切換為公視第13頻道，以聯播方式同步接收演習訊息。

NCC基礎設施與資通訊安全處副處長吳銘仁表示，有線電視因為已完成數位化建設，目前全國64家有線電視系統機房，都與中央災害應變中心有連線，如有突發事件可即時接收並發布到每一個頻道。

然而無線電視台的公視、台視、中視、華視、民視，這次仍然是以預先錄好的演練畫面，以手動方式設定播出。NCC表示，國內無線電視目前確實還無法做到即時發布重大訊息，仍需以手動來操作。

NCC發言人翁柏宗表示，技術上可以做到無線電視台與內政部連線，並接收、發布緊急訊息，但無線電視台因經費問題尚未建制相關設備，據他了解，消防署已在112年前瞻建設計畫編列預算補助電視台建制系統，屆時無線電視、有線電視都可具有即時發布重大緊急訊息的能力。


▲2011年日本311大地震發生時，NHK電視已有即時警報發布系統，台灣的公共電視與無線電視台也有機會在2023年建制完成。（影／YouTube)

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