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鎮公所禮金+紫南宮金戒項鍊　竹山百歲人瑞享全國最幸福重陽節

▲竹山紫南宮加碼敬老，百歲人瑞重陽禮金、禮品總值高達3萬元。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山紫南宮加碼敬老，百歲人瑞重陽禮金、禮品總值高達3萬元。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

重陽節即將到來，許多鄉鎮市公所都推出加碼敬老措施：竹山鎮內11位百歲人瑞獲鎮公所提供1萬元禮金和禮品，香火鼎盛的紫南宮更額外贈送紅包、金戒指和玉珮項鍊，加總市值達3萬塊，堪稱全台最幸福的一群長者；埔里鎮公所也將75至89歲、90至99歲長者的禮金，分別提高至500元和1000元。

竹山鎮長陳東睦今天帶著重陽賀禮，挨家挨戶到鎮內11位百歲長者家發送；除了鎮公所發送1萬塊紅包以及營養品，紫南宮所贈的1錢金戒指是以土地公、土地婆金身上的金牌樣式所打造，還有1萬塊紅包以及1條玉珮項鍊。

▲▼竹山紫南宮加碼敬老，百歲人瑞重陽禮金、禮品總值高達3萬元。（圖／竹山鎮公所提供）

▲▼竹山百歲人瑞重陽禮金、禮品總值高達3萬元。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山紫南宮加碼敬老，百歲人瑞重陽禮金、禮品總值高達3萬元。（圖／竹山鎮公所、埔里鎮公所提供）

陳東睦表示，廣大民眾在疫情期間都悶壞了，因此透過重陽敬老活動，親自前往長輩家中看看他們、了解情況，傳遞社會關懷；他也對紫南宮的善舉表達感動和感激，希望有土地公加持的戒指以及玉珮，讓老寶貝們能感到溫暖和幸福，「健康呷百二（活到120歲）」。

埔里鎮方面，鎮公所指75至89歲的長者共計5391人，往年慣例發放價值200元禮品，今年改加碼為發放500元敬老禮金；90至99歲609人，禮金由500元提高至1000元，百歲以上人瑞（9人）則維持為1萬元；鎮長廖志城表示，希望藉此在疫情中加碼給予長輩們幸福感，也稍稍減輕子女照護負擔，更盼長輩們能多運用敬老禮金在地消費，促進疫後地方消費振興。

▲埔里鎮公所將90至99歲長者重陽禮金提高至1000元。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮公所將90至99歲長者重陽禮金提高至1000元。（圖／埔里鎮公所提供）

埔里鎮公所指出，今年的重陽敬老禮金將於9月30日起透過里長、里幹事民政系統發放，今年起政府特別規定限由領取人親簽，或同住子女親屬代簽領取禮金，造成不便還請多加諒解。
 

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