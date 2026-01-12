　
生活

戰袍「狂飄超濃1味」　夜店妹退貨成功！員工嘆：遇過每月來退20件

▲夜店▼ 。（圖／記者徐文彬攝）

▲夜店妹拿著「飄著菸酒、香水味戰袍」要退貨 。（示意圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名服飾店前員工透露，有位20歲女生拿「夜店味」洋裝退貨，雖吊牌發票齊全卻充滿菸、酒與香水味，最後經理出面給予退貨。貼文引發討論，網友直呼「買完穿去夜店再退太狂」，更釣出店員爆料「有人固定買20件一月全退」，也有內行揭露造型師、公關圈「拍完照就退貨」的行業慣例。

一名網友曾在Threads分享，以前曾在快時尚服飾店上班，遇過一名20歲女生要退貨洋裝，雖然吊牌、發票都還在，但衣服有一股很濃夜店味，形容就像是菸味、酒味、香水混雜。

「夜店香戰袍」客說沒穿過！竟退貨成功

出於退貨程序，原PO禮貌詢問「請問您有使用過嗎？」對方回應沒有，且強調發票、吊牌都在，「可以退吧？」最後經理確認後仍照規定退貨，讓原PO感到訝異發問，「真的會有人想省錢到這種地步？」

直到最近該篇文章也被拿出來討論，「靠X，以後去買要先確認一下衣服味道」、「之前逛的時候在口袋發現發票跟收據，明顯是穿過的退貨」、「信義區UG也有遇過，超臭的，根本前一天晚上買完就穿去玩，隔一天馬上拿來退貨」、「前同事自稱很節省，衣服都要不拆吊牌，試穿一周來上班再決定要不要留下...我整個大開眼界」。

每月都回來退20件服飾！員工超崩潰

留言之中，有釣出一名服飾店員工指出，每天除了要處理大量退貨之外，印象最深刻的是，「有位固定會買20幾件的客人，隔一個月又回來全退，每個月上演一樣的戲碼，很想知道她買一堆回去再來退貨的心態？非常崩潰...尤其這折扣季」。

對此，有網友進一步揭密，「有些是因為工作，我認識的服裝造型師都這樣子，依照要拍攝的風格去ZARA、UQ、H&M買衣服，搭配和試穿完再拿去退貨」、「以前在公關公司上班，有些同事會在出活動或是有拍攝工作需要的時候去買套裝，然後活動結束後就拿去退貨」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

台中女子小亞(化名)和閨密上夜店，認識閨密的2名男友人阿龍、阿志(化名)，眾人在包廂內飲酒作樂，離場時小亞已泥醉，被2男帶去摩鐵輪流性侵，其中阿龍還拿出手機拍下過程。小亞酒醒後發覺被侵犯，將兩人告上法院。審理時阿志坦承犯行，並賠償45萬，台中地院法官認為阿志犯後態度良好，依他犯乘機性交罪，減刑處1年8月徒刑。緩刑2年。阿龍則另案審理中。

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

酒店妹面前被推倒地　小舅子惱羞殺死姊夫

酒店妹面前被推倒地　小舅子惱羞殺死姊夫

日BL漫畫家「標五星旗」宣傳台版作品！出版社取消簽名會

日BL漫畫家「標五星旗」宣傳台版作品！出版社取消簽名會

陸女子買LV運動鞋只穿10分鐘磨破腳 銷售人員：買主皮膚較嫩

陸女子買LV運動鞋只穿10分鐘磨破腳 銷售人員：買主皮膚較嫩

