南投市37位百歲人瑞全縣最多　市長親訪致贈1萬元重陽敬老金

▲南投市百歲人瑞張平（右）與光榮里長陳武強搞笑互動。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

重陽佳節下個月將至，南投市今年共有37位百歲人瑞，為南投縣各鄉鎮市中最多，市長宋懷琳日前赴各里探視其中19位百歲人瑞，包括最高壽暨南投市模範母親的107歲廖王蔭等，除致贈每位人瑞1萬元重陽敬老金及禮品，也祝福長輩們平安健康「呷百二」。

宋懷琳16、17日在主管與里長的陪同下，陸續前往關心老人家的生活起居，請教養生之道，席間笑聲不斷，場面歡樂溫馨；除了最高壽的廖王蔭，好幾位百歲人瑞身體仍相當健壯，口條清晰、行動自如。

▲南投市模範母親廖王蔭以107歲居今年全市人瑞之冠。（圖／南投市公所提供）

住在千秋里的101歲王張罔女士，在今年喜提重孫（曾孫），年齡剛好相差100歲，祖孫倆有著最「萌」的年齡差；住在光榮里的101歲張平女士是光榮國小的超資深退休老師，平時一直都有運動的習慣，與其互動良好的光榮里長陳武強表示，在外面散步遇到張老師，老師都會很活潑地假裝出拳，而他就會配合做出被打飛的樣子，讓老人家笑得合不攏嘴。

▲南投市百歲人瑞王張罔喜提重孫，剛好相差100歲。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，今年拜訪所人瑞的兒女幾乎都在身旁陪伴，相當有福氣，也希望藉由每年重陽活動給予老人家祝福，同時也提醒在外地的子女們，平時工作繁忙之際，也能夠多關心年邁的親人，使每一位長者都能享受優質照顧的老年生活。



►有感除蟎 趕走過敏原



►南投人工湖挖出1500噸一級致癌物 環保局籲全區調查以保供水



►她駕車夜停武嶺狂睡 2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命



►開消防車「後照鏡」撞死行人 消防員堅稱無過失！遭判刑半年



►南投即起至中秋節禁戶外烤肉 違者勸導不聽最高罰1.5萬元