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南投近億重陽敬老禮金發放　增匯款領取防群聚

▲南投縣重陽禮金因應新冠疫情，增列匯款撥發方式。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣重陽禮金因應新冠疫情，增列匯款撥發方式。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

重陽節下月將至，南投縣政府指出，重陽金禮金發送作業將會於9月下旬及10月初陸續辦理，包括65歲至百歲以上歲長者、60至64歲原民長者，每人都有500至1萬不等禮金，共計將發出近億（9871萬）元；因受疫情影響，為避免群聚及考量不同需求，除依往例採現金發放，也增加匯款方式領取，歡迎長輩們多加利用。

南投縣長林明溱過去幾年持續放寬重陽禮金發放對象，105年起年齡限制由75歲下修為65歲，107年起將65至99歲禮金加碼至1000元，109年起又開始針對60歲至64歲原住民發放禮金500元；縣府統計，今年預定核定發放65至99歲長者為9萬6681人、60至64歲原住民有1611人，另百歲人瑞有123人（每人1萬元），發放金額達9871萬餘元。

縣府表示，今年重陽節敬老禮金發放方式，除了現金發放，另增加匯款方式領取，凡符合下列條件之一者，可到戶籍所在地鄉（鎮、市）公所填寫重陽節敬老禮金金融帳戶匯款申請書：（一）主動要求匯款者；（二）工作因素無法親自領取者；（三）籍在人不在者；（四）他縣市或本縣他鄉鎮市依親者；（五）長者入住醫療院所或社會福利機構者。

縣府提醒，今年重陽節為10月14日，各鄉鎮市公所將於9月下旬起協助辦理發送作業；以匯款領取者，存摺會有註記「縣府重陽禮金」字樣，以現金領取者，可依通知到指定地點領取，或由各村里幹事、村里長到府致送禮金，另縣府將親赴百歲人瑞家中發放禮金，對於發放作業、時程有疑問者，得洽各鄉鎮市公所社會課或民政課詢問。
 

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