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威力彩頭獎效應+開學前出遊　竹山紫南宮人潮車潮再現

記者高堂堯／南投報導

昨天和今天是開學前最後一個周末連假，加上防疫警戒降級，南投各重要景點都重現大量人潮，竹山紫南宮也因前一波威力彩獎金狂飆助攻，吸引人氣回籠，近2日信眾和遊客人數已達到疫情前的8成；廟方提醒，二級警戒仍持續中，內殿仍不開放進入，民眾前往參拜須注意戴口罩、酒精消毒。

▲竹山紫南宮在開學前人氣恢復至疫前的8成。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮在開學前人氣恢復至疫前的8成。（圖／記者高堂堯攝）

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威力彩前一波頭彩歷經連41槓、終於在823金門砲戰紀念日當晚開出一注獨得27億，以借還金和求財運著名的紫南宮參拜人潮也跟著湧現，彩券行生意大漲4成、周邊店家生意也明顯回春；最近2天則拜開學前出遊潮所賜，今天聯外道路和停車場在10點之後人潮、車潮開始增加，信眾人手三炷香或手捧求財金雞，在拉起紅線的內殿外向土地公、土地婆敬拜，祈求財源和平安。

▲▼竹山紫南宮在開學前人氣恢復至疫前的8成。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼竹山紫南宮在開學前人氣恢復至疫前的8成。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮在開學前人氣恢復至疫前的8成。（圖／記者高堂堯攝）

新竹劉小姐帶著念國小的兒子來排隊借發財金，表示快開學了，所以把握時間帶孩子來拜拜、出遊；台南林先生則說，希望土地公保佑疫情不再復發，也保佑生意穩定回溫。

紫南宮主委莊秋安表示，目前人潮已恢復到過去的8成，尤其是快開學了，這2天民眾都帶小朋友來拜拜，附近商家都很高興，生意都達標了，彩券行生意也都很好；不過防疫仍不能鬆懈，民眾須落實實聯制、酒精消毒、戴口罩、維持社交距離，供奉土地公土地婆的內殿空間狹小、無法控制人流，仍不開放，「在殿外拜效果一樣，土地公都能感受到誠意。」

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