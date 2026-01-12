　
趁爸爸出差「和火辣親媽亂倫」搞大肚！男大生崩潰：叫妹妹還女兒

一名男大生自爆跟媽媽亂倫，且媽媽還意外懷孕產女。示意圖。（翻攝自pixabay）

▲男大生自爆跟媽媽亂倫，且媽媽還意外懷孕產女。示意圖。（翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

超扯八點檔劇情竟真實上演！一名男網友坦言，因父親長期出差工作，因此與母親關係姣好，某天「親密過頭」擦槍走火，發生長達半年亂倫關係，甚至媽媽還意外懷孕，讓他大呼不知道該稱「女兒還是妹妹」。文章一曝光，隨即掀起輿論。

該名男網友在Dcard論壇上，匿名以「我好像讓媽媽懷孕了」標題崩潰發文，坦言自己是家中獨子，父親因工作關係經常出差，每週大概2-4天不在家，家裡就剩他與媽媽。原PO透露，媽媽雖18歲就生下他，皮膚保養得宜，看起來就像自己的姊姊，十分年輕漂亮，而家中媽媽扮演慈母、父親則扮黑臉，因此母子感情十分親密。

自爆享受與親媽亂倫熱議？

原PO表示，當時讀高一時媽媽常誇他「長得很像爸爸」，並表示「看著兒子的臉就想到丈夫年輕迷人的時候」，加上可能是獨守空閨過久，媽媽在某天突然親了他，接著擦槍走火亂倫發生性關係，原PO甚至還回憶道「很享受」，且從此之後，只要父親不在家，原PO和母親幾乎都會發生關係。

未料，長達半年的亂倫關係，原PO媽媽竟意外懷孕，父親還很開心的跟原PO說「你有妹妹了」，讓他心情很複雜，苦惱「不知道即將要出生的是妹妹還是女兒」，並對父親感到愧疚；至於媽媽則私下以「以後把她當妹妹一樣好好照顧」了結此事，之後雙方便沒再發生性關係。

文章一曝光，隨間掀起大票網友討論，「這麼近親，妹妹沒問題？（身體殘缺之類的）」、「好奇想問一下，直系血親亂倫的話生出的小孩不會畸形嗎？所以可能小孩是爸爸的機率比較高？」「我到底看了什麼」；也有網友批評，「就是有這種文一直傳播，男性才缺乏保護自己身體的觀念，被長輩侵犯身體 還是青少年，令堂已經違法了好嗎？很噁」。另外也有不少網友質疑真實性，目前該篇文章已被刪除。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


