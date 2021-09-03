　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

長者福利因疫情停擺　羅智強「若我是市長」：北市重發重陽敬老金

▲▼羅智強呼籲柯文哲重發重陽敬老禮金。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強呼籲柯文哲重發重陽敬老禮金。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

受到疫情衝擊後，台北市的長者福利幾乎停擺，包括共餐取消、鼓勵外出的敬老卡被浪費。對此，國民黨台北市議員羅智強3日臉書發文呼籲台北市長柯文哲，應重發重陽敬老禮金。

羅智強表示，這波疫情台北市的老人家其實蠻辛苦的，不但沒有得到足夠的照顧，反而因為疫情使政府本來該給予的幫助受到影響。柯文哲上任後停發重陽敬老禮金，將原有預算拿來建立長照制度。

羅智強強調，但是疫情發生後，台北市的長者福利幾乎停擺，里上的共餐取消、鼓勵出門的敬老卡480點也因疫情而浪費掉，這些狀況都加重了台北市長者的弱勢。更不要說全台灣幾乎所有的縣市，都有發放程度不等的敬老金「唯獨台北沒」。

羅智強評論，在這個高齡化的社會中，對台北市的老人家來說是一種相對剝奪的不公平，若重發重陽敬老禮金，在疫情期間不但能問侯爺爺奶奶們，更能起到照顧弱勢來自於振興經濟的作用。

羅智強呼籲，眼見各縣市準備發放敬老金，台北市不應再堅持取消，「如果我是台北市長一定發放重陽敬老金」，並再推出長者優惠鼓勵爺爺奶奶出門消費。全國只有台北市的長者沒有禮金，「柯市長應該考量得更全面，送給台北市的長輩一個小禮物吧」。

►電烤盤激殺2折！中秋爽吃減油烤肉

ET快訊
快訊／機師打2劑仍傳給兒子　柯文哲：Delta有破口了
快訊／機師傳染給兒子　還有回苗栗探親！足跡曝光
確診機師新竹足跡公布！　內灣商圈大消毒
快訊／2機師足跡公布！　2度住宿汽車旅館
機師兒確診！鄉民抖見「恐怖3爆點」：乾脆取消中秋連假
快訊／北市東區某中學　驚傳國二女學生墜樓
快訊／新北公布確診足跡　「6條公車路線」橫跨雙北
快訊／侯友宜：中秋節河濱不開放烤肉
爆增900確診！關島「疫苗觀光計畫」喊卡　入境旅客全是台灣人
機師+孩雙中鏢！鄉民火了「千萬人第1劑都沒打」：不能隔離14
機師兒「高度懷疑Detla」　同學與家長500人集中檢疫14
快訊／新北＋1在永和　Ct值25感染源不明
機師突破性感染增至3人　接種疫苗廠牌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／機師打2劑仍染疫傳給兒子　柯文哲：Delta有破口了

舞小姐求解封　侯友宜：八大行業現階段無開放方向

新北17萬學生將打BNT　教育局：中央疫苗一到立即施打

快訊／台北市區民活動中心解封！　黃珊珊：原則上9／7開放

快訊／確診永和女感染源不明　足跡跨雙北公車「最遠到永春」

日本第四度援贈AZ疫苗給台灣　管碧玲分析這兩點背後原因

快訊／侯友宜宣布：中秋不開放河濱烤肉　視疫情滾動式檢討

快訊／新北＋1！永和女接觸者僅1人　感染源仍不明

快訊／桃園強化二級警戒　侯友宜全力備戰：盡速規畫第三劑施打

LIVE／北市+0！Delta變種病毒突破防線　柯文哲最新裁示出爐

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

快訊／機師打2劑仍染疫傳給兒子　柯文哲：Delta有破口了

舞小姐求解封　侯友宜：八大行業現階段無開放方向

新北17萬學生將打BNT　教育局：中央疫苗一到立即施打

快訊／台北市區民活動中心解封！　黃珊珊：原則上9／7開放

快訊／確診永和女感染源不明　足跡跨雙北公車「最遠到永春」

日本第四度援贈AZ疫苗給台灣　管碧玲分析這兩點背後原因

快訊／侯友宜宣布：中秋不開放河濱烤肉　視疫情滾動式檢討

快訊／新北＋1！永和女接觸者僅1人　感染源仍不明

快訊／桃園強化二級警戒　侯友宜全力備戰：盡速規畫第三劑施打

LIVE／北市+0！Delta變種病毒突破防線　柯文哲最新裁示出爐

翁禮祺／發展金融科技必須知道的

塔利班戰士「鐵頭功」撞破瓦片！配超悲壯音樂　武術對練片曝光

快訊／機師打2劑仍染疫傳給兒子　柯文哲：Delta有破口了

北市嚴抓違建　當心！「加工陽台」重點列管

舞小姐求解封　侯友宜：八大行業現階段無開放方向

超犧牲！《斯卡羅》吳慷仁怒抓鹹魚大口吃：超級臭

新北17萬學生將打BNT　教育局：中央疫苗一到立即施打

受疫情衝擊業績銳減　到庇護工場消費勞動部加碼5成

等員工補貨等太久！「圓臉店長」坐櫃台監督到睡著　硬撐狂翻白眼

統一獅談妥全數新人合約！另宣佈潘俊榮擔任農場主管

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

快訊／台日友好！日本計畫再捐AZ疫苗給台灣

陳其邁為「這件事」力邀韓國瑜回高雄

藍委陳以信身體不適叫救護車送醫　一周前施打AZ疫苗

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

總統府明年度編868萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

快訊／確診永和女感染源不明　足跡跨雙北公車

快訊／新北＋1！永和女接觸者僅1人　感染源仍不明

新北重陽禮金提早發！　最高可領2萬元

鄭文燦入伍照曝光！黃暐瀚喊：我看了什麼

復必泰布條消失「北京計畫破局」　日媒預測上海復星董座下場慘

海軍通信兵騙砲　海軍司令部：司法單位偵辦中

LIVE／新北+1「Delta入侵邊境拉警報」　侯友宜最新說明

幕後／新竹市2022「4腳督」混戰　內部民調曝

拚經濟　雙北加碼優惠一次看

更多熱門

相關新聞

謝志偉批柯文哲：掉棒也是中國強行打掉

謝志偉批柯文哲：掉棒也是中國強行打掉

駐德代表謝志偉日前以接力賽比喻BNT疫苗抵台過程，引起各界議論，台北市長柯文哲就以民進黨掉棒反諷接力賽比喻。對此，謝志偉3日臉書發文回擊，表示就算民進黨掉棒，也是被中國強行亂入打掉的，「柯市長永遠看不到鄰國的錯」、「柯文哲的問題不在棒而在捧，請問，捧的是誰的啥」。

「體育政策要有長遠規劃」　柯文哲：不要像普渡拜拜熱鬧一天就沒了

「體育政策要有長遠規劃」　柯文哲：不要像普渡拜拜熱鬧一天就沒了

王齊麟缺席北市表揚活動　柯文哲：有那麼嚴重嗎？

王齊麟缺席北市表揚活動　柯文哲：有那麼嚴重嗎？

貴子坑違建案提案大法庭　大法庭認犯貪污罪

貴子坑違建案提案大法庭　大法庭認犯貪污罪

6月死亡個案今才通報　北市衛生局：可能系統有問題

6月死亡個案今才通報　北市衛生局：可能系統有問題

關鍵字：

羅智強柯文哲重陽敬老金

讀者迴響

熱門新聞

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

祖孫失聯第6天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

印度神童預言　經濟復甦日要來了

長榮機師突破性感染！小孩「上課2天」也確診…校方緊急停課

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

快訊／桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

頭獎毀了我！10億得主散財做善事淒涼過世

舞小姐輕生亡　8歲女兒走上街：還我媽媽

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

桃園即起至9／9「強化二級警戒」

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面