長者福利因疫情停擺　羅智強「若我是市長」：北市重發重陽敬老金

▲羅智強呼籲柯文哲重發重陽敬老禮金。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

受到疫情衝擊後，台北市的長者福利幾乎停擺，包括共餐取消、鼓勵外出的敬老卡被浪費。對此，國民黨台北市議員羅智強3日臉書發文呼籲台北市長柯文哲，應重發重陽敬老禮金。

羅智強表示，這波疫情台北市的老人家其實蠻辛苦的，不但沒有得到足夠的照顧，反而因為疫情使政府本來該給予的幫助受到影響。柯文哲上任後停發重陽敬老禮金，將原有預算拿來建立長照制度。

羅智強強調，但是疫情發生後，台北市的長者福利幾乎停擺，里上的共餐取消、鼓勵出門的敬老卡480點也因疫情而浪費掉，這些狀況都加重了台北市長者的弱勢。更不要說全台灣幾乎所有的縣市，都有發放程度不等的敬老金「唯獨台北沒」。

羅智強評論，在這個高齡化的社會中，對台北市的老人家來說是一種相對剝奪的不公平，若重發重陽敬老禮金，在疫情期間不但能問侯爺爺奶奶們，更能起到照顧弱勢來自於振興經濟的作用。

羅智強呼籲，眼見各縣市準備發放敬老金，台北市不應再堅持取消，「如果我是台北市長一定發放重陽敬老金」，並再推出長者優惠鼓勵爺爺奶奶出門消費。全國只有台北市的長者沒有禮金，「柯市長應該考量得更全面，送給台北市的長輩一個小禮物吧」。