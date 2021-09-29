桃園21家KTV下周二復業　全程禁飲食+戴口罩

▲桃園市長鄭文燦29日在市政會議上表示，鑒於疫情逐漸趨緩，10月5日起桃市21家KTV將復業，但全程禁飲食且需戴口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情逐漸趨緩，桃園市長鄭文燦29日主持市政會議時表示，市民最關心的KTV何時開放問題，市府決定自10月5日起有21家業者將復業，但全程禁止飲食且需戴口罩；此外，人流管制也將放寬，藝文表演場所與體育場館等不受室內80人、室外300人限制。

鄭文燦指出，新冠肺炎疫情進入逐漸收斂趨緩階段，自9月29日桃市並無新增確診個案，市府決定公布相關防疫放寬規定，本週起包括高鐵、台鐵在付費區可以飲食，遊覽車人數也不用降載。藝文表演場所、體育場所等則不受室內80人、室外300人限制，室內依場館規範，室外降載一半即可，對於球場經營業者會很有幫助。

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▲桃園市長鄭文燦29日指出，休閒娛樂場所電子娛樂場所、KTV、桌遊、麻將、MTV等場所將逐步放寬規範，圖為桃市停業多時的KTV外觀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，休閒娛樂場所電子娛樂場所、KTV、桌遊、麻將、MTV等場所將逐步放寬規範，電子娛樂場所需要1人1機、KTV歡唱期間都需戴口罩且禁止飲食；桌遊與麻將不同桌顧客間須保持1.5公尺以上間隔或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者則需使用隔板；MTV則須固定座位、採梅花座間隔座，嚴禁飲食。

鄭文燦強調，其中市民關心的KTV部分，10月5日起將有21家業者復業，但全程禁止飲食且需戴口罩，希望市民都能遵守相關防疫措施。

經發局局長郭裕信說，根據中央流行疫情指揮中心宣布，自10月5日起有條件開放電子遊戲場、資訊休閒、視聽歌唱場所含電話亭KTV與桌遊營業場所等，比照自助選物販賣事業採申請制，桃市有1060家自助選物販賣事業，目前已有1030家申請復業，其中電話亭KTV與桌遊營業場所業者需填寫復業申請書、切結書，從業人員名冊6成人員需施打第1劑疫苗滿14天證明文件，目前桃市預計有21家KTV將恢復營業。

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