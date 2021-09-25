桃園75歲↑長者接種第2劑莫德納　65歲↑接種率82%六都第一

▲桃園市長鄭文燦25日視察桃園區陽明市民活動中心了解75歲以上長者第二劑疫苗接種作業，向長者慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日視察75歲以上長者第二劑疫苗接種作業時表示，今天接種莫德納第二劑疫苗長者都是7月9日以前接種莫德納疫苗第一劑且已間隔滿10週以上長者，市府安排在全市58處社區同步接種。未來兩週，桃園市共有5項疫苗接種計畫，預計將完成36萬人次疫苗接種，逐步提升疫苗接種涵蓋率，讓人口涵蓋率在10月底前達到70%的目標。

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▲桃園市長鄭文燦25日視察75歲長者第二劑疫苗接種時指出，未來將逐步提升疫苗接種涵蓋率，提升市民保護力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦市長今天先後到桃園區陽明市民活動中心與八德區靜思堂，視察長者接種第二劑莫德納疫苗。鄭文燦指出，今天接種疫苗對象都是已滿10週以上，且為75歲以上（原住民65歲）以上長者，市府在全市58處社區接種站開打；70歲（原住民60歲）以上長者則接續安排在10月4日、10月6日施打，未來會持續視中央配賦疫苗情形，逐步完成65歲以上長者第二劑新冠肺炎疫苗接種，以提升保護力。

▲桃園市有58處社區25日為75歲長者第二劑莫德納疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，桃園市65歲以上長者接種率已達82%，為六都第一，截至9月23日為止，桃園接種新冠肺炎疫苗人口涵蓋率已達50.99%。未來兩週，桃園共有5項疫苗接種計畫，預計將完成36萬人次疫苗接種，逐步提升疫苗接種涵蓋率，讓人口涵蓋率於10月底達到70%之目標。因此要感謝所有醫院、診所與衛生所醫護人員付出，持續提供精準、有序與友善的服務。



鄭文燦強調，凡是符合年齡且已完成施打第一劑莫德納疫苗不在籍長者，可持疫苗接種卡向居住地里長、里幹事或區公所詢問，市府將安排在10月4日、6日在社區接種站完成施打。另外，疫苗接種滿14天，可有效提升保護力，市民朋友要妥善保留疫苗接種紀錄卡（黃卡），接種後要多休息、多喝水，如身體出現不適症狀，盡速就醫。

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