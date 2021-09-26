疫後旅遊振興補助　「加倍愛桃園」89萬人上網登錄

▲大溪區「石門水庫遊艇」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日分別視察大溪區「石門水庫遊艇」、龍潭區「龍潭大池天鵝船」水域活動防疫及旅遊振興專案表示，市府推動疫後旅遊暖身及振興計畫，包括「相揪來桃園團體旅遊補助」、「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」、「加倍愛桃園—景點買1送1」，希望吸引更多國人來桃園體驗美好風光。

鄭文燦說，「相揪來桃園團體旅遊補助」市府補助每位旅客700元到桃園2天1夜旅行，目前已有500團申請，原訂1萬5,000個名額將加碼上修，歡迎全國民眾向各大旅行社洽訂桃園2日遊行程。「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」遊程徵選活動，邀請旅行社規劃主題遊程參賽，由民眾票選，10月15日將公布「桃園金牌好遊獎」票選結果，參與票選的民眾有機會抽籤獲得免費遊程體驗。

▲龍潭大池。（圖／市府提供）

另外，廣受歡迎的「加倍愛桃園—景點買1送1」，目前已有89萬人上網登錄，抽籤中獎的民眾可享2人同行1人免費之優惠，合作店家包括觀光景點、觀光工廠、休閒農場和影城等，石門水庫遊艇業者配合推出4條買一送一路線，龍潭大池租借天鵝船遊湖，也推出租一船送一船的優惠。

▲龍潭大池天鵝船。（圖／市府提供）

龍潭大池經過吊橋改建、河岸治理及休憩空間改造後，引進了SUP立槳活動、天鵝踩踏船、龍舟隊訓練等多樣化的水域活動，岸邊還有文創手作市集、咖啡廳、餐酒館，未來周圍的步道及植栽將增設夜間照明，推動夜遊龍潭大池的行程。