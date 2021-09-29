逆子虐母逼入死角絆倒拳打腳踢　「熱粥淋身」狂砸椅被收押

▲桃園市張姓男子懷疑老媽對其不利，今年7月間連續2天違反保護令返家對媽媽拳打腳踢痛毆，甚至還拿熱粥潑灑導致被燙傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今年7月間懷疑老媽對其不利，竟逼迫至冰箱死角拳打腳踢，甚至還持椅子猛砸，隔天又藉故持熱周向老媽潑灑，造成全身多處燙傷，經家人報案後緊急向桃園地院申請保護令，但張男隔天2度跑回家，老媽向社工求助後，警方迅速趕抵將張男拘捕送辦，桃檢偵訊後向地院聲請預防性羈押獲准，並依家暴傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，待業中的34歲的張姓男子，今年7月14日上午11時許，在平鎮區住處，因懷疑老媽對其不利，一言不和下竟將老媽逼至冰箱死角，對其拳打腳踢毆打，老媽被絆倒在地後，張竟持椅子猛砸其身體，導致多處瘀傷；隔天中午，張吃熱粥時，不知何故突然向老媽潑灑熱粥，導致左耳等處有遭燙傷等傷勢，事後被張女家人發現報警，並向桃園地院申請緊急保護令，裁定張男不得對其母及其他家人實施身體或精神侵害，且應遠離母親住所至少50公尺以外。

未料，張再於同月18、22日2度闖入母親住處逗留，家人擔心張再度對家人施暴趕緊報案，平鎮警方到場將張男拘捕送辦。張男在檢方複訊時坦承犯行，但對為何對媽媽施暴則無法說明，檢方則依張男母親、家人與社工指證，張男母親提供醫院驗傷診斷證明佐證，檢方為預防張再度對母親或其他家庭成員造成傷害，向法院聲請預防性羈押獲准，桃檢以張男犯行明確且有再犯之虞，偵結依家庭暴力傷害罪嫌將張男提起公訴，目前張男在桃園看守所羈押中。

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