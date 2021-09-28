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桃園區戶政事務所增建2樓層　總經費8千萬2022年3月完工

▲桃園區戶政事務所增建

▲桃園區戶政事務所增建工程上樑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區戶政事務所28日舉行增建工程上樑典禮，市長鄭文燦表示，市府增建的5、6樓，總經費約8,000萬元，每層樓面積約250坪，其中5樓將作為家庭暴力防治中心及桃園區第二家庭服務中心辦公服務空間，6樓規劃為市民活動中心，提供在地居民更優質的活動空間，預計明（2022）年3月完工。

▲桃園區戶政事務所增建

鄭市長表示，桃園區戶政事務所現有4層樓建築物，原設有戶政事務所、地政事務所及衛生所，而打造友善家庭是桃園重要的施政目標，桃園區人口已達46萬人，市府設置桃園區第二家庭服務中心，提高家庭照顧及個案管理功能，而設置家庭暴力防治中心，則能加強家暴的預防及輔導，照顧每個家庭的幸福安全。

為確保施工期間戶政、地政、衛生所服務不中斷，5、6樓增建工程採用鋼骨結構，施工較快、施工過程的噪音及空氣污染也較小，且有利於未來修繕維護；另因為大樓使用率相當高，市府將專案評估電梯後續更新或增建計畫，同時也
感謝施工團隊在疫情期間，缺工缺料的情形下全力以赴。此外，目前桃園疫情已經趨緩，因此會在防疫安全的前提下，讓市民逐漸恢復正常生活，市府也會確保各項公共建設按時間表完成。

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