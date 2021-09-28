他對妻閨密直球對決...襲胸摸臀「想做愛」　下場比三振慘百倍

▲桃園黃姓男子今年4月間藉口餽贈食品禮盒給女子，還趁機摟抱與撫摸胸臀部等處，脫口說出「想跟妳做愛」，女子驚嚇報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子與女子為多年好友，今年4月間黃藉口要餽贈女子食品禮盒，邀約女子到其工作室領取，雙方閒聊至凌晨零時許，女子欲離開時，黃男竟趁其不注意時摟抱女子，隔衣撫摸其胸部與臀部等處，還向女子聲稱「想跟妳做愛」等語，女子虛以委蛇藉故逃脫向警方報案提告；桃檢以黃犯行明確，在女子與證人指證下偵結依性騷擾防治法罪嫌將黃提起公訴。

檢警調查，36歲的黃姓夫妻與女子為多年好友，黃男在今年4月23日晚間，藉口要餽贈食品禮盒給女子，請其至位於楊梅區工作室領取，女子不疑有他驅車前往，雙方洽談至翌日凌晨零時許，女子欲辭別離去，黃男竟乘女子不注意抗拒之際，先後摟抱女子，並隔衣撫摸女子臀部與胸部等處，還向女子聲稱「想跟妳做愛」等語，女子驚慌之餘，虛以委蛇藉故拖延然後乘機逃離現場，事後向警方報案提告。

黃男在檢警偵訊時坦承有邀約女子到其工作室，要餽贈食品禮盒給女子等情事，對於女子指控伸手撫摸臀部與胸部等處、「想跟妳做愛」等語等客觀事實不否認；女子則提供事後黃男向其致歉錄音檔與證人Line對話紀錄佐證，檢方根據女子與證人指證，偵結依性騷擾防治法罪嫌將黃提起公訴。

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