學習歷程檔消失！桃園14高中職中招　各校瘋狂通知學生：快看檔案

▲因委外廠商操作出錯，導致桃園市武陵高中等14所學校學生學習歷程資料遭毀損，教育局已緊急通知各校重新上傳處置。（圖／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

根據教育部今天下午證實，因委外廠商操作出錯，導致桃園市包括武陵高中在內共計14所學校學生學習歷程檔案資料毀損或遺失，桃園市政府教育局指出，包括武陵高中在內受影響約300多人次，另桃園高中等學校已在逐一檢核中，教育局已通知各校重新上傳，並由教師重新認證，各校已於第一時間進行緊急應變處置。

桃園市教育局表示，各校於9月24日放學後，陸續接獲學習歷程檔案平臺系統工程師通知，由於系統操作問題，造成全台共118所高中職之「109學年度下學期學習歷程平臺資料毀損及遺失」，學校已於第一時間，進行緊急應變處置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中楊梅高中火速公告在學校網頁，請老師與同學務必再次確認已認證之歷程檔案，若打不開PDF檔或檔案大小為0者，請老師改成認證不通過，並請同學補上傳；平鎮高中24日狂發電子郵件通知各班導師，請導師將學習歷程檔案受損之事件在班群中通知所有學生，並請所有學生重新檢視上傳資料是否遺失或損毀，若有此狀況時，學生重新上傳資料並請老師重新認證。

桃園高中則緊急通知學生逐一上網查看自己的檔案，若有遺失或毀損無法打開，則由學生重新上傳，教師再重新認證；大溪高中將公告檢核通知書，請學生嘗試下載附件，若無法下載附件或是下載後無法開啟，請學生聯繫該科任課老師點選「認證不通過」，重新上傳後再次由老師認證通過。

教育局強調，各校已全面通知學生及家長積極處理中，並同時說明學習歷程系統資料狀況，請同學們要確認完成相關資料的查核。另外，有學校因國教署通知時間較晚，校方已通知各班師生，逐一檢核上傳資料，教育局將全力協助各校，以確保學生個人資料及升學權益。

【更多新聞】

►恐怖人夫外遇已婚女疑她有新歡 穿心刀當街放血奪命...判賠500萬

►鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體 姪子也不放過！195罪判囚20年半

►女公關拒求歡被毆穿心刀殺砲友 未送醫伴屍11hrs自首：太驚慌