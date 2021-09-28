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陳學聖質疑鄭文燦對公投案心虛　桃園市府：別用口水抹煞用心

▲前立委陳學聖質疑市長鄭文燦對公投案心虛；市府今天回擊，陳學聖不要以口水抹煞市府對保護藻礁的用心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前立委陳學聖質疑市長鄭文燦對公投案心虛；市府今天回擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨主席當選人朱立倫最近展開謝票之旅，桃園市長鄭文燦受訪時呼籲朱立倫別將公投案泛政治化。前國民黨籍立委陳學聖則質疑，鄭說朱將公投案操作成政治議題，是鄭心虛了？對此，桃園市府副發言人吳安琪指出，該心虛應該是陳學聖，曾為民意代表的陳學聖要面對自己，不應以口水抹煞市府對保護藻礁的努力。

針對陳學聖公開批評鄭文燦將新當選國民黨主席的朱立倫，呼籲民眾年底四大公投案都要投贊成票，鄭希望朱別將公投政治化，陳則批評鄭是否心虛了？

桃園市府復發言人吳安琪今天指出，真正心虛的應該是陳學聖，他在擔任立委期間，馬政府核定中油第三接收站投資計畫，當時原方案中油三接要使用大潭海岸232公頃，陳學聖有說過1句反對的話嗎？陳學聖關心藻礁方式除了參加音樂會，還做了什麼努力？他長期在國民黨陣營擔任多屆立法委員，歷年來哪個政府對於藻礁的保護最多？什麼時候破壞最大？不可能連基本資訊都沒有，除非是故意當作沒看到，打算指鹿為馬。

吳安琪認為，藻礁保育是鄭文燦市長施政重點之一，上任後發表桃園海岸生態保護白皮書，成立海岸管理工程處，以更多的人力預算，陸續完成桃園海岸四大生態亮點。市府在海岸保護的成績是看得到的，從河川污染監測到海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海岸及海洋垃圾清除、海廢回收再利用等，市府也設置藻礁生態教室，每一項努力，都看得到成果。

吳安琪強調，市府對保護藻礁的每一項努力，都不是陳學聖先生口水可以抹煞。呼籲陳學聖要勇敢面對自己，回到一個曾經是民意代表的專業來面對事實，一起堅持為環保共同努力。

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