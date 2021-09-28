快訊／航警局2.6億X光機採購貪污弊案　警官10萬交保、廠商收押禁見

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，地院裁定陳姓警務正10萬元交保、蔡姓廠商則收押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署偵辦航警局X光機採購弊案，桃檢昨天凌晨傳喚陳姓警務正等5名被告與10名證人，檢方依貪汙罪嫌將蔡姓廠商、陳姓警務正聲押，林姓隊長則獲10萬元交保。其中，遭檢方聲押的陳姓警務正與蔡姓廠商，28日晚間經法院召開聲押庭審訊後，裁定陳姓警務正10萬元交保候傳、蔡姓廠商則收押禁見。

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，桃機二航廈托運行李的X光機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地方檢察署檢察官周欣蓓昨天指揮航警局督訓科與調查局中部地區機動工作站，針對承辦X光儀器財物與定期保養維修勞務等採購案件相關承辦人員，包括陳姓警務正、林姓隊長、鄭姓警務正等3員之住所實施搜索，調取相關採購案卷，由航警局派員帶同陳等3員主動至桃園市調處接受調查。

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，桃機二航廈運作中的X光機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院今晚召開聲押庭，針對桃檢依貪汙罪嫌聲押的蔡姓廠商與陳姓警務正進行審理，法官最後裁定陳姓警務正無收押必要，以10萬元交保候傳；同案蔡姓廠商則予以收押禁見。

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